何基佑明年1月办Talk Show 分享育儿甜酸苦辣经历 誓要引起父母囝囡共呜

坐拥超过十万粉丝的「超级奶爸」何基佑（Kay）将于2026年1月30-31日一连两晚，假香港艺术中心寿臣剧院举办他人生首个Talk Show《何基佑 栋笃K之细路仔唔识世界》，票价分别为$480和$380两种，并订于15日(星期一)于KKTix公开发售。

何基佑要将家长痛点变笑点

Kay表示：「今次首个个人Talk Show誓要引起天下父母，乖仔乖女共鸣！由细路起身返学、食饭、做功课、冲凉、瞓觉，将每个家长的痛点变成笑点。由令父母No Air血泪史，到大爆童年自身经历。相信不单止家长外，任何人只要有童年回忆就一定会有feel！届时我超级奶爸一个人、一支咪、言中有物，笑中有泪，泪中有奶。」



Kay续说：「在这个约90分钟的节目中，我将针对家长在育儿及管教的路上各种甜酸苦辣经历，爸爸妈妈经历这么多激心，伤心和忧心，为的就是见到自己的孩子健康地成长。当我们仔细回想，自己何尝不是一名曾经令人激心，伤心，和忧心的孩子。在孩子成长的同时，爸爸妈妈也是和他们一起成长成长。无论是爱或者责任，为了下一代，我们都愿意。」