卫兰唱《永不放弃》为大埔灾民祈祷 林恺铃将推出新歌盼邀Janice、洪嘉豪拍MV

影视圈
更新时间：12:15 2025-12-14 HKT
发布时间：12:15 2025-12-14 HKT

HOY TV音乐企划《岁月如歌》音乐会以推广不同年代的经典广东歌，卫兰、 林恺铃等昨晚（13日）出席记者会
卫兰(Janice)表示在音乐会上会分别献唱张国荣歌曲《有谁共鸣》及张学友的歌曲《分手总要在雨天》，两首歌也是她从小听到大。林恺铃指选唱《一生何求》和《谁明浪子心》，是听卫兰的翻唱版本做功课作参考，又指曾拍摄Janice歌曲《在月台上等你》MV。林恺铃说：「我同大学同学经常唱K都会点唱Janice歌曲，好钟意点唱《在月台上等你》，所以唱到好熟。」

读文学望可学以致用

谈到快将推出新歌的林恺铃，问到可会邀请Janice拍摄MV？在旁的Janice即一口答应，林恺铃即说要找回洪嘉豪做男主角重组当年的组合。提到林恺铃最近好事连连，除了早前购入大坑豪宅外，近日完成香港大学文学系硕士毕业。她坦言修读文学希望可学以致用，虽然文学在演艺上未必有直接关系，希望在剧本或写歌有灵感。而Janice与妹妹卫诗日前到大埔宏福苑献花悼念死难者，Janice坦言感到心痛又难过，之前做东莞演唱会心情受影响，返港后便到大埔献花，录唱《永不放弃》时也为灾民祈祷。
 

