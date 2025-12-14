「小薯茄」程人富超豪过大礼！金器大晒冷娶拍拖11年女友 X对龙凤鈪加巨型金猪牌落重本

YouTube频道「小薯茄」台柱、34岁的程人富近年踩入影视圈，曾拍摄多部ViuTV剧集如《IT狗》、《杀手废J》及《打天下2》等，更成为影圈新星客串多部电影包括《饭戏攻心》、《死尸死时四十四》、《1人婚礼》，甚至组成男团FINALLY，可谓「八足咁多爪」。事业得意的他，去年1月向相识逾15年，拍拖拍拖11年半的圈人女友梁雅莹求婚，二人筹备近两年的婚礼，将在今个月举行。程人富昨晚（13日）在社交平台分享过大礼的照片，见到非常落本，单是金器已见到有金摆设、金猪牌、多条颈链及吊咀，以及七对龙凤鈪。

程人富喜帖设计用心

程人富未有公开婚礼日子，只见到喜帖上写2025年12月，而喜帖设计上非常有心思，可以摄入照片，变成相架，减少日后的浪费。程人富与未婚妻为中学同级同学，二人的一张婚纱照，见到有一班疑似旧同学穿上校服拍摄。

相关阅读：程人富被阿冰爆多女性朋友 想做生意会向公司取经 丽英玩食字创「荔迟」特饮

程人富昨日在IG留言：「大喜日子进入最后倒数，今日过大礼有两位好兄弟陪，提亲大成功。过完大礼就可以派帖喇，今次呢个帖就巴闭喇，佢表面上系一张喜帖，其实真系一张喜帖兼相架，想摆我哋合照又得，净系摆自己相都得，咁张咁靓嘅喜帖就唔使用完就抌（丢）喇。」

程人富加国「回流」返港

程人富早前出席活动时透露，婚礼将在年底举行，酒席方面已经确定，忙于处理场地布置等问题，兄弟团就由「小薯茄」担任，同时兼任婚礼司仪。程人富今年初曾与未婚妻到加拿大8星期体验生活，曾报读英文课程，最终在多伦多生活几个月后，程人富与未婚妻决定「回流」返港。程人富曾打趣称：「终于加拿大回流，谂住去𠮶边靠样揾食，差啲饿死，所以返香港努力工作（要揾钱搞婚礼），呢三个月真系有好好生活。」

相关阅读：吴泳传偷食人夫丨阿冰妹妹疑与三角关系主角合照曝光 小薯茄多交集程人富任婚礼兄弟