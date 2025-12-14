MC计划邀昔日导师陈洁灵任演唱会嘉宾 洪嘉豪首见草蜢3子：很关心我哋
发布时间：11:45 2025-12-14 HKT
HOY TV音乐企划《岁月如歌》音乐会以推广不同年代的经典广东歌，一众歌手张天赋（MC）、洪嘉豪、草蜢、卫兰、岑宁儿、夏韶声、陈洁灵、区瑞强、 林恺铃等昨晚（13日）出席记者会，更预先录影《永不放弃》，以歌声向社会传递力量及祝福。
陈洁灵为MC《造星II》导师
MC坦言在音乐会重遇陈洁灵感到很惊喜，皆因当年参加《全民造星II》时，对方担任其导师，也很照顾他。他笑说：「见到Miss Chan Chan好开心，好耐无见，佢话我第一个红馆演唱会无佢做嘉宾。」适逢经过的陈洁灵笑言承认有讲过，最想跟MC合唱《老派约会之必要》，证明自己识唱对方的歌。MC即笑谓明日会开会计划明年大计时会提出。而洪嘉豪则透露首次见到草蜢三子本尊，前辈们也跟他们一班后辈歌手倾偈，分享当年出道的情况，又很关心他们，还跟草蜢谈及时装。
为大埔灾民传递正能量
草蜢三子蔡一智、蔡一杰和苏志威表示今次音乐会是推广广东歌，于是一口答应参与。蔡一杰又指自少听前辈唱的广东歌，直到他们入行后，亦陪伴很多前辈、同辈和后辈的歌走到现在，可以为推动广东歌出一分力，感觉很荣幸又开心。谈到音乐会上选唱歌曲，草猛表示有师傅梅艳芳的经典歌《似水流年》及陈百强的《粉红色的一生》外，还有他们出道时第一首歌曲《飞跃千个梦》，希望新一代的乐迷知道广东歌中有很多有实力又全面的艺术家，同时藉著这些歌曲激励大家要勇敢追梦，亦为大埔灾民传递积极面对困难的正能量。
