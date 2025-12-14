金像影帝机上获后生女埋身热情示爱！魅力无法挡掀韩国网民热议 屡为港争光冲出国际

国际级影帝梁朝伟的魅力无远弗届，即使私下行程也常成为焦点。近日，一位韩国籍空姐在IG上发布了一张与梁朝伟在机舱内的合照，引发韩国网民热议。照片中，梁朝伟穿著休闲的黑色外套和牛仔裤，戴著墨镜，面带亲切微笑，而身旁的空姐则一脸兴奋，难掩见到偶像的喜悦。

空姐粉丝将梁朝伟封为理想型

这位空姐粉丝在贴文中以韩文激动地写下这次奇遇，称之为「梦想成真的一天」。她透露，梁朝伟是她超过十年的理想型，没想到能在飞机上遇到本人。原本她只是默默关注，直到梁朝伟即将下机前才鼓起勇气上前表示自己是粉丝，没想到梁朝伟本人非常亲切，不仅没有拒绝，还主动提议合照。

这位空姐在文中盛赞梁朝伟：「不愧是伟大的演员」，并感叹「梦想中的瞬间如梦一般短暂」。文末，她更直接向偶像「示爱」，写下「Tony我爱你」，流露出粉丝见到偶像的真挚情感。

相关阅读：前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比 养三头家传年花500万

梁朝伟于韩国有超高人气

这篇贴文也再次印证了梁朝伟在韩国的超高人气，2022年更获釜山影展颁发「亚洲电影人奖」，并特别为他举办了作品展。事实上，梁朝伟在韩国知名度非常高，与张国荣、黎明、周润发、成龙、洪金宝等在当地是家喻户晓的香港巨星，近年甚至仍有死忠影迷为他在韩国举办「生日咖啡厅（生咖）」，人气不输一众韩流偶像。他主演的《花样年华》、《无间道》、《重庆森林》等电影在韩国影迷心中拥有崇高地位，其独特的忧郁气质和神级演技，为他赢得了跨越国界的广大粉丝群。这次与空姐的温馨互动，不仅展现了他私下亲民的一面，也让粉丝再次为这位国际巨星的风采而倾倒。

相关阅读：刘嘉玲提早庆60岁生日梁朝伟爱相随 派对阵容超豪华尽显好人缘 叹巨型蛋糕配顶级美酒

刘嘉玲结婚17年坚持不生原因曝光？