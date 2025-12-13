张与辰自爆为见偶像周杰伦疯狂事：朝早8点排到翌日下午4时 王郑浚仁偏心《中4》马来西亚参赛者

黄博、张与辰、刘洋、李金凯、赵浚承、占士丁丁、陈芷盈及王郑浚仁今日（13日）一齐到沙田举行《8IGHT WONDERS签唱会》，张与辰表示《中年好声音3》这八位成员已经很久没有同台，请大家影多些相作为一个纪念。

王郑浚仁心痛粉丝辛苦排一整晚

这天张与辰与王郑浚仁的粉丝最多挤满商场，对此张与辰表示，由于自己过往曾因为想近距离见到偶像周杰伦，试过提早一天8时开始排队直至翌日下午4时，「当时我真的见到偶像很开心和兴奋，之后回到家真的辛苦到想死，所以我明白和理解粉丝的心情，因此我也叫粉丝不要提前一晚来排队等候，但他们却不听话，也是早一日来了排队。」王郑浚仁得知粉丝早一晚到场排队，也呼吁他们回家，因为他心痛粉丝为这两个小时活动辛苦排一整晚，所以他希望抽时间宠一下粉丝，珍惜他们的支持，「不理那个人的粉丝较多，我们二人是同乡，只抱着互相照顾的态度。」

王郑浚仁想与Deep V狮子王合唱

此外，二人同样表示有收看《中年好声音4》节目，张与辰表示看到《中4》参赛者竞争激烈，是一件好事，因为可以让更多人知道中年人唱得，还可以做很多事。王郑浚仁则表示，会偏心在马来西亚参赛者身上，因为海选时无论是马来西亚还是星加坡他也有到场，感觉就是陪伴着他们一齐成长。他又说早前到现场观看《中4》录影，已经知道有哪些演员参加，但他表明不会剧透，只说：「我想与Deep V狮子王合唱，因我被他的声线所吸引，他拥有跟张与辰差不多的磁性中音。」他又表示，《中4》参赛者尤淑情也有问他关于拣歌的心得，他感到参赛者就像自己当时参赛会担心和焦虑该选唱什么歌，他说：「我跟她说，你第一圈时已经获得5灯成绩，有什么好担心，做回自己便可以。」而张与辰则表示，自己较为中立，不会偏心那方面的参赛者，只要参赛者唱得好便会支持。