Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄博因大埔火灾回四川疗伤：和老公互相安慰 赵浚承 20日没回家怕影响与太太关系

影视圈
更新时间：20:15 2025-12-13 HKT
发布时间：20:15 2025-12-13 HKT

黄博、张与辰、刘洋、李金凯、赵浚承、占士丁丁、陈芷盈及王郑浚仁一齐到沙田举行 8IGHT WONDERS签唱会。黄博和郑浚承对于《中年好声音3》能够突破性以组合出碟而感动，黄博觉得有实体碟在手上感觉完全不同，是一个好好的纪念，更想到，十年后，8个人拿这张碟出来听，可见证着各人第一首歌的回忆。郑浚承17年前曾试过有出碟的经验，现在有自己的单曲碟既开心又感动。问到二人下一步是否推出个人EP碟？郑浚承即指，黄博拥有五首新歌已经够歌可以出EP，自己则要储多几首，但也希望能成事，黄博即邀请他一起再推出合唱歌，为他加快进度。

黄博老公虽在灾区现场工作

此外，问到可有因大埔宏福苑事件导致取消圣诞节的工作？黄博表示些活动取消了，因为老公是新闻工作者，当时要在灾区现场工作，回到家中心情也很沉重，现在说到口边情绪即时滚动，黄博也差点哭，「事件后我也很伤心，我和老公也一直处于互相安慰，他又害怕会影响我唱歌的心情，所以我也返了四川的家一星期疗伤，与家人相聚，珍惜大家现在的生活。」

请十天假与家人去旅行

赵浚承表示圣诞节的工作没有取消，但之前香港和内地的工作也取消了，由于家住北区，出入会见到灾区，因此令他伤感，也曾因此想另觅另一条路出入，他希望政府及各界帮助受灾家庭。而他则因20日没有回家，害怕因此影响与太太关系，所以已跟公司请了十天假一家人旅行，他笑指，若与太太的关系因没有见面变差，处于离婚状态的话，便唱不到甜蜜的歌曲。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
大热剧集女星过马路被撞至头部重创 送院抢救不治终年60岁 2023年代表作变遗作
大热剧集女星过马路被撞至头部重创 送院抢救不治终年60岁 2023年代表作变遗作
影视圈
5小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
8小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
7小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
9小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
9小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
11小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
6小时前
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝｜Juicy叮
时事热话
8小时前