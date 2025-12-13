黄博因大埔火灾回四川疗伤：和老公互相安慰 赵浚承 20日没回家怕影响与太太关系

黄博、张与辰、刘洋、李金凯、赵浚承、占士丁丁、陈芷盈及王郑浚仁一齐到沙田举行 8IGHT WONDERS签唱会。黄博和郑浚承对于《中年好声音3》能够突破性以组合出碟而感动，黄博觉得有实体碟在手上感觉完全不同，是一个好好的纪念，更想到，十年后，8个人拿这张碟出来听，可见证着各人第一首歌的回忆。郑浚承17年前曾试过有出碟的经验，现在有自己的单曲碟既开心又感动。问到二人下一步是否推出个人EP碟？郑浚承即指，黄博拥有五首新歌已经够歌可以出EP，自己则要储多几首，但也希望能成事，黄博即邀请他一起再推出合唱歌，为他加快进度。

黄博老公虽在灾区现场工作

此外，问到可有因大埔宏福苑事件导致取消圣诞节的工作？黄博表示些活动取消了，因为老公是新闻工作者，当时要在灾区现场工作，回到家中心情也很沉重，现在说到口边情绪即时滚动，黄博也差点哭，「事件后我也很伤心，我和老公也一直处于互相安慰，他又害怕会影响我唱歌的心情，所以我也返了四川的家一星期疗伤，与家人相聚，珍惜大家现在的生活。」

请十天假与家人去旅行

赵浚承表示圣诞节的工作没有取消，但之前香港和内地的工作也取消了，由于家住北区，出入会见到灾区，因此令他伤感，也曾因此想另觅另一条路出入，他希望政府及各界帮助受灾家庭。而他则因20日没有回家，害怕因此影响与太太关系，所以已跟公司请了十天假一家人旅行，他笑指，若与太太的关系因没有见面变差，处于离婚状态的话，便唱不到甜蜜的歌曲。

