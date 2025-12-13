叶蒨文恨孖GM拍楼盘广告 有份角逐「飞跃进步男、女艺人」：我哋都会拍片拉票

叶蒨文（Sophie）与男友曾展望（GM）今日（13日）以情侣档出席香港结婚节暨圣诞婚纱展，两人大展歌喉合唱外，Sophie献唱《就算世界无童话》时，GM坐在台上化身粉丝高举纸版，Sophie含情脉脉望住男友又要求拖手，奉旨大晒恩爱。

2人计划再去旅行

Sophie与GM接问访问时，当笑指两人公然打情骂悄，Sophie笑言只是「日常版」，虽然跟男友不时情侣档赚真银，但不嫌多，希望继续多工作。GM则谓从未试过跟女友唱歌，更赞对方唱得好。谈到冬至将至，Sophie表示已准备小食及饮品给GM妈妈，亦打算开香槟。问到GM妈妈是否很爱锡女友Sophie，GM笑指妈妈对他和女友都爱锡，Sophie则谓对方妈妈很温柔，当她好似猫一样爱护。对于可会再计划去旅行，Sophie坦言也想，不过元旦要参与倒数活动。

GM望做实力派歌手

提到Sophie跟GM于台庆颁奖典礼分别有份角逐「飞跃进步男、女艺人」、「最佳男、女主持」及凭「女神配对计划」入围「最佳综艺节目」奖项。GM坦言对奖项平常心，自己做返本份，若然有奖当然开心，又笑言不投票给女友的话，也不知投给那一位。他说：「我哋都会拍片拉票。」Sophie表示当然开心，入行十年也是默默耕耘，所以对奖项看得淡，本身注重工作，并以平常心努力工作为先，也会拍片多谢观众支持。她说：「无谂过可以参与真人骚同《香港小姐竞选》做主持。」GM笑言做完大型骚，从未想过有机会唱歌，希望可以做实力派歌手。两人均笑言将来想情侣档做楼盘广告。