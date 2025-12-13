郭富城预告带太太方媛睇《内幕》唔会刻意乔装 继续扮圣诞老人冧家中「女神」 方中信获力撑有机夺金像奖男配角

郭富城、方中信、周励淇、汤怡和陈国邦等今日（13日）到大围出席英皇电影《内幕》谢票活动，电影上映后一连七日成为华语片票房冠军，成绩骄人，郭富城和方中信对此表示很开心，希望观众继续支持，如时间能配合都会继续谢票。

食住止痛药拍打戏

郭富城在戏中有不少动作戏，他透露动作戏拍了7日，因导演和他都很有要求，想做到最好，所以拍了很多次，「今次的动作很多都未试过，又要吊威也，所以都拍了十几take，但因为右腰的pad走位，所以被威也整伤肋骨，当时要食住止痛药拍，顶得住都会亲自去做，大局为重，最多食多粒止痛药。（有无同太太讲受伤？）不用刻意去讲，不想她担心。」又说明天会与太太一起到戏院欣赏，问到会否乔装？他戏言不戴口罩戴面罩，又指睇戏是正常生活，不会刻意高调或乔装，否则到时大家不看戏只看他。

郭富城睇好方中信

方中信则指太太莫可欣还未捧场，指她近来很忙，之后又要到北京处理生意，至于可会和女儿一起看？他笑指女儿未必睇得明，虽然他在戏中是奸角，但不怕会吓亲女儿，导演麦兆辉早前表示睇好方中信凭《内幕》夺金像奖男配角，方中信表示每个演员都会尽力做好角色，希望大家睇得开心。郭富城则睇好方中信，指他对奖项无乜野，方中信闻言即笑说：「我想有啲野，都做了几十年，希望有机会！」。

计划明年推出新歌

讲到圣诞节，郭富城表示会有一日假期，并于31日在重庆举行跨年演唱会，有计划于明年推出新歌，问到细女出生后，今年圣诞是否会更开心？他笑谓现在是女神之家，会继续扮圣诞老人。另外，在活动现在有观众问到会否有《内幕2》，麦兆辉即表示没有，又有观众赞方中信在戏中好癫好正，尤其斩手指一幕令人印象深刻，他笑谓当时有回想小时候在医院做手术时的感觉。