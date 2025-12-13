黄宗泽片场庆生许愿「天下无灾」 获剧组惊喜送复刻名牌袋蛋糕

12月13日生日的黄宗泽（Bosco），正忙于拍摄新剧《风华背后》，剧组特别为他准备了一系列惊喜庆祝，订制「一比一复刻包」蛋糕外，又大唱魔性生日歌，现场除了同剧演员谭俊彦、丁子朗，还有女主角朱茵、蔡少芬、王丹妮、郑希怡，以及高层乐易玲小姐一同到场贺寿。

Bosco大感意外

剧组特别以Bosco近日在《新闻女王2》中吸睛爆红的名牌经典包款为灵感，订制了一比一复刻造型蛋糕，并搭配传统烧猪，惊喜十足。身穿律师袍的Bosco见到蛋糕时即时：「哗，好大个！」Bosco大感意外，现场众人随即齐声合唱：「所有的烦恼说bye bye，所有的快乐说Hihi」，笑爆全场。

愿世界无灾无难

Bosco除了邀请大家合照，也笑说：「很难得有这么多女生包围！」而分享生日愿望，说：「希望《风华背后》收视大好，更重要的是愿世界无灾无难，每个人都平安快乐、健健康康。」他也表示，生日大多在剧组度过，仅晚上抽空与朋友吃饭。收到造型逼真的蛋糕后，Bosco直呼惊喜：「没想到因为《新闻女王2》，这个包会这么受关注！最抵死蛋糕包包内更竟藏一包牛奶，可见像真之高。」被问到会否买礼物奖励自己，Bosco说：「我平时就喜欢收藏古董包，看到合适的就会收藏，生日反而没特别打算买什么。」