方力申父系基因超强大 B女似足饼印有超高鼻梁 面珠墩圆润饱满嘴仔微翘劲得意

方力申（Alex）在2025年同时作为人夫兼爸爸，在情人节宣布与拍拖两年多的叶萱（Maple）结婚后，父亲节再宣布「我将要做爸爸了」，昨日（12日）本来是女儿Isla的预产，不过因为太心急的缘故抢闸出世，方力申急不及待贴上与女儿skin to skin的相片。

方力申女儿Isla活脱脱似爸爸

新手爸爸方力申今日（13日）再贴上一家三口的相片，方力申曾说：「Isla出世到今日，个样日日都喺度变，前日似我，㖊日似我，然后今日竟然似阿妈，但之后又似返我，真系太神奇。」不过今次相中的Isla活脱脱似爸爸，父系基因果然强大。

方力申表错情难抢女儿风头

方力申的女儿Isla日前抢闸出世，幸好这对新手父母早有准备，生b后安顿好一切事宜后，方力申昨日在社交平台宣布喜讯。今日方力申再贴上一家三口的相片，分享了一件趣事：「Isla出院之前， 医院话送我哋一张相，咁我以为好简单就冇专登去整头发啦，点知嚟咗两位摄影师，两部相机添。虽然只系影咗10分钟，但系影咗好多张相，好多pose士，我仲话早知去化妆整头喇（偶包），一路影我话够喇唔使影咁多㗎喇，心谂我咁样衰戴晒帽，求其得喇。点知，出到嚟啲相好靓，原来，我都唔系主角，见我唔到㗎㖞。（讲笑啫，都有嘅… thank you）」

方力申女儿面珠墩圆润饱满

不过就算方力申化妆整头，依然抢不了女儿Isla的风头。虽然方力申觉得囡囡的样子「一时一样」，但今次的新相中，方力申的父系基因果然强劲，女儿Isla与爸爸成个饼印，五官轮廓充满了爸爸的影子，而且面珠墩圆润饱满，额头高且圆滑，鼻型立体挺拔，小嘴微翘兼下巴圆润，其中一张相方力申流露慈父样，疼爱地亲吻女儿的额头，画面充满了温馨和幸福感。

