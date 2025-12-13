Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申父系基因超强大 B女似足饼印有超高鼻梁 面珠墩圆润饱满嘴仔微翘劲得意

影视圈
更新时间：18:00 2025-12-13 HKT
发布时间：18:00 2025-12-13 HKT

方力申（Alex）在2025年同时作为人夫兼爸爸，在情人节宣布与拍拖两年多的叶萱（Maple）结婚后，父亲节再宣布「我将要做爸爸了」，昨日（12日）本来是女儿Isla的预产，不过因为太心急的缘故抢闸出世，方力申急不及待贴上与女儿skin to skin的相片。

方力申女儿Isla活脱脱似爸爸

新手爸爸方力申今日（13日）再贴上一家三口的相片，方力申曾说：「Isla出世到今日，个样日日都喺度变，前日似我，㖊日似我，然后今日竟然似阿妈，但之后又似返我，真系太神奇。」不过今次相中的Isla活脱脱似爸爸，父系基因果然强大。

相关阅读：方力申囡囡Isla抢闸出世首晒全家福 可爱样貌似父母混合体 叶萱产后计划生X个

方力申表错情难抢女儿风头

方力申的女儿Isla日前抢闸出世，幸好这对新手父母早有准备，生b后安顿好一切事宜后，方力申昨日在社交平台宣布喜讯。今日方力申再贴上一家三口的相片，分享了一件趣事：「Isla出院之前， 医院话送我哋一张相，咁我以为好简单就冇专登去整头发啦，点知嚟咗两位摄影师，两部相机添。虽然只系影咗10分钟，但系影咗好多张相，好多pose士，我仲话早知去化妆整头喇（偶包），一路影我话够喇唔使影咁多㗎喇，心谂我咁样衰戴晒帽，求其得喇。点知，出到嚟啲相好靓，原来，我都唔系主角，见我唔到㗎㖞。（讲笑啫，都有嘅… thank you）」

方力申女儿面珠墩圆润饱满

不过就算方力申化妆整头，依然抢不了女儿Isla的风头。虽然方力申觉得囡囡的样子「一时一样」，但今次的新相中，方力申的父系基因果然强劲，女儿Isla与爸爸成个饼印，五官轮廓充满了爸爸的影子，而且面珠墩圆润饱满，额头高且圆滑，鼻型立体挺拔，小嘴微翘兼下巴圆润，其中一张相方力申流露慈父样，疼爱地亲吻女儿的额头，画面充满了温馨和幸福感。

相关阅读：方力申女儿「曝光」超活跃！太太将入住豪华山景房生b 奢华靓房有大玻璃采光度极高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
6小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
3小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
5小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
3小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
8小时前
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝｜Juicy叮
时事热话
4小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
22小时前