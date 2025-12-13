罗子溢为新剧再演有钱仔 入围视帝即席拉票 蔡洁闻《全民造星VI》决赛撼TVB颁奖礼：观众有多个选择

罗子溢、蔡洁、庄思敏、陈桢怡、郭珮文等今日（13日）出席TVB剧集《枱底》开镜拜神仪式，不过众人对剧情甚为保密，罗子溢笑指再做有钱仔，其他都「唔讲得、唔好提」，又说做有钱仔很有难度，因与真实的自己相距很远，问到他是否又是渣男？他即反问：「我个样很渣吗？我是好人来的。」有指该剧是特别为他而开，罗子溢否认，他是其中一个角色，他会珍惜每个演出机会。

罗子溢不介意无假放

罗子溢凭《金式森林》入围视帝，有指因郭晋安离巢，令他得奖呼声更高，罗子溢即席拉票，自言选情紧急，很需要观众的支持和给他机会，又说一定会对自己有信心，而且角色的成功是整个团队的努力，才会令观众喜欢，如果说无信心就会辜负他们，至于可会以送礼拉票？他笑说：「我零用钱不多，要入纸申请提高，但都有约紧几个朋友一起拉票，看看是否会送一些圣诞小礼物给大家。」又指新剧会到不同地区拍摄，知道有内地知名演员加入，但未知是谁，新剧暂定拍到农历新年，他不介意无假放，最开心是多劳多得，密密有工开就最好。

蔡洁有份参演《驱魔龙族马小玲》

蔡洁则透露剧集是犯罪警匪的题材，角色难度高，笑谓是演绎上有难度，而并非在衣着上有突破，又说已投了罗子溢一票，讲到TVB 《万千星辉颁奖礼2025》举行当晚，ViuTV同晚同于澳门亦举行《全民造星VI》总决赛，古天乐更是评判之一，蔡洁认为两台的重要节目同时举行是好事，让观众有多个选择，罗子溢最开心见到百花齐放，如有机会见到古天乐要向他拉票，蔡洁则希望能与他集邮。而蔡洁有份演出电影《驱魔龙族马小玲》近日在串流平台上架，却惹来不少批评，更有指电影摧毁经典剧集《我和僵尸有个约会》，蔡洁表示该剧都是她心目中的经典，当年失恋都是边看《我》边喊，是无可超越的剧集，不过她拍摄时未有比较两者，当新角色去做，而且时代已经不同，再拍都会有不一样的感觉，观众喜欢经典无问题，她知道有观众看完电影都想重温经典，觉得是好事。