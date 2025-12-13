Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

34岁前TVB女星晒性感温泉浴照 侧身展示立体丰满上围 三点式泳照喷血指数爆灯

影视圈
更新时间：11:00 2025-12-13 HKT
发布时间：11:00 2025-12-13 HKT

现年34岁的吴嘉仪（阿七），2015年加入TVB，其后在2022被钦点在综艺节目《开心无敌奖门人》担任「奖老」一职，成功入屋。今年1月阿七吴嘉仪宣布离巢，与TVB结束9年多宾主关系，转型变身「街市KOL」，同时亦开班做直播教学，杀出一条新血路。阿七吴嘉仪即使已为人妻，但仍不时在IG向粉丝派福利，近日又分享了一辑三点式泳衣温泉浴照片，侧身展示立体丰满上围，大晒Big爆body！

吴嘉仪继续接受新挑战

阿七吴嘉仪上载晒性感温泉浴照，并写道：「快闪2天，浸住温水好静，思想放空吓，然后随意吃喜欢吃的，暂时放低压力、烦恼，很舒畅...现在，又再搏杀过，因为明天一连2场直播，熟悉的范畴要再做得稳定d（啲），准备功课不能悭，不熟悉的新范畴要准备周全做更多research，然后，明天又是一个新开始、新挑战！加油 阿七 #七去睇世界」。网民看到阿七吴嘉仪的「窒息」身材，都不禁心心眼，留言多谢赏赐：「几时都咁正！ 加油！！」、「拍摄角度好重要」、「谢赏赐福利」、「果然出水芙蓉，清纯甜美。」

相关阅读：34岁前TVB索人妻大解放！晒水著展露波涛汹涌好身材 离巢后出入街市返工

吴嘉仪转型做KOL揾真银

吴嘉仪2023年与圈外男友「猪仔」Leo拉埋天窗，正式成为人妻，但新婚不久便爆出婚变风波，她曾公开哭诉被老公赶出家门，险沦为「离婚KOL」，幸而经过沟通和磨合后，二人成功修补关系。吴嘉仪于2025年1月离开效力9年多的TVB，回复自由身的她索性转型做直播带货揾真银，更走偏门路线杀入街市推荐平靓正食材，成为「街市KOL」。

相关阅读：「奖老」阿七吴嘉仪新婚4个月疑公审老公？自爆被改密码锁无家可归：唞啖气都有困难

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
18小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
3小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
16小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
3小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
18小时前
芬兰小姐扎夫斯分享一张将眼角往两边拉扯、变成瞇瞇眼的照片，引发争议。Reprodução/ Sarah Dzafce no Instagram
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
2小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
6小时前
商经局前局长苏锦梁因病离世 享年67岁
政情
20分钟前
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
楼市动向
21小时前