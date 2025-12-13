34岁前TVB女星晒性感温泉浴照 侧身展示立体丰满上围 三点式泳照喷血指数爆灯

现年34岁的吴嘉仪（阿七），2015年加入TVB，其后在2022被钦点在综艺节目《开心无敌奖门人》担任「奖老」一职，成功入屋。今年1月阿七吴嘉仪宣布离巢，与TVB结束9年多宾主关系，转型变身「街市KOL」，同时亦开班做直播教学，杀出一条新血路。阿七吴嘉仪即使已为人妻，但仍不时在IG向粉丝派福利，近日又分享了一辑三点式泳衣温泉浴照片，侧身展示立体丰满上围，大晒Big爆body！

吴嘉仪继续接受新挑战

阿七吴嘉仪上载晒性感温泉浴照，并写道：「快闪2天，浸住温水好静，思想放空吓，然后随意吃喜欢吃的，暂时放低压力、烦恼，很舒畅...现在，又再搏杀过，因为明天一连2场直播，熟悉的范畴要再做得稳定d（啲），准备功课不能悭，不熟悉的新范畴要准备周全做更多research，然后，明天又是一个新开始、新挑战！加油 阿七 #七去睇世界」。网民看到阿七吴嘉仪的「窒息」身材，都不禁心心眼，留言多谢赏赐：「几时都咁正！ 加油！！」、「拍摄角度好重要」、「谢赏赐福利」、「果然出水芙蓉，清纯甜美。」

吴嘉仪转型做KOL揾真银

吴嘉仪2023年与圈外男友「猪仔」Leo拉埋天窗，正式成为人妻，但新婚不久便爆出婚变风波，她曾公开哭诉被老公赶出家门，险沦为「离婚KOL」，幸而经过沟通和磨合后，二人成功修补关系。吴嘉仪于2025年1月离开效力9年多的TVB，回复自由身的她索性转型做直播带货揾真银，更走偏门路线杀入街市推荐平靓正食材，成为「街市KOL」。

