小仪叹世界晒福冈旅行照 上「神棍堂」伸展筋骨改善姿势

阮小仪于10月底告别效力31年的商台，请辞其中原因是希望有多点时间陪伴父母，展开人生新章节。离职后，小仪投入新航道，经营网上频道《阮小乐园》，更有不少活动司仪工作，成为客户新宠儿，上个月工作排山倒海，就连朋友约会也要拒绝。

忙里偷闲

忙碌工作中，小仪懂得享受生活，最近她在网上分享上「神棍堂」（Stick Mobility）学习的点滴，伸展筋骨，今日（12日）小仪又上传日本福冈旅行照，在遍布黄叶的公园随处逛，大赞景色「美丽到不能」，并自嘲：「与这美丽图画比下去，我是输家，所以我出现了尴尬而不失礼貌的微笑。」小仪又在福冈获好评的餐厅午膳，悠然自得，过着写意的生活。