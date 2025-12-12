汪明荃被罗家英要求跳艳舞助兴：吓？难啲㖞 睇老公做一事罕有情绪高涨印证爆料

汪明荃主持的TVB节目《带阿姐看世界》近日热播中，最后一位登场的男星是令人期待的罗家英。这次是汪明荃首度在镜头前公开与老公罗家英的旅游过程，罗家英在镜头前不时「挑衅」汪明荃，非常沉得住气的她，都懒得回应老公，更踩台指：「听得多就唔好笑。」二人互动吸引网民讨论。昨晚（12日）播出一集，罗家英在不丹挑战踢足球赛，身为明星足球队「猛将」的他在场上甚少跑动，引来汪明荃微言。

汪明荃少女心为老公打气

汪明荃曾被后辈吴家乐等人爆料，指她不时到球场陪老公罗家英练波，在场边为老公打气，当老公入球时，汪明荃会展现少女心，表现与幕前的她完全不同，令一众明星足球队队员相当惊讶，而日前播出的《带阿姐看世界》便可看到这一幕。

罗家英在不丹与当地人一起踢足球，汪明荃与一众女士准备好道具为男士们打气。罗家英开场前更对老婆有「过份」要求，他开玩笑说：「有系做啦啦队……咁你跳啲艳舞啦噃！」汪明荃当下惊呆，「吓？难啲㖞！」罗家英继续提出建议，在旁跳唱《热咖啡》，无厘头举动令汪明荃相当无奈，但亦给老公面子，挥动了几下手上的打气道具。

相关阅读：汪明荃近30年前超性感影片曝光 低胸激凸身材不像半百似30岁 同片「剧集女神」大长腿亦吸睛

汪明荃由支持变嘲讽

罗家英在赛前已自行定下规则，请对手不要埋身太近抢他的波，避免了受伤，亦增加了入球机会。汪明荃在场边落力叫：「家英加油，家英加油！」当被问到会否担心罗家英受伤，她表示：「唔会啦，你睇佢行得几远。」更嘲笑罗家英不抢波，「好似避开个波咁呀！一攞到波佢就有机会，但唔知几时攞到个波」、「好似行路咁样」，但言谈间也透露了她对罗家英的忧心：「人哋咁年轻力壮，我都同佢讲量力而为。喺佢嘅年纪，你当然唔可以期望佢跑嚟跑去，咁但系佢入咗两球波㖞！」当罗家英完场后回到场边休息，汪明荃即提点老公要穿上外套，更递水给老公，相当服侍周到。

相关阅读：带阿姐看世界丨海量「花式放闪照」全曝光 罗家英甘为汪明荃「瞓地」一句自动献「薪」豪气宠妻

有网民留意到，汪明荃与罗家英的互动相当搞笑，在镜头前罗家英不断撩汪明荃，但汪明荃都表现得不想理会老公。但当罗家英不在她身旁，汪明荃便有很多话，有时更会在罗家英背后窒对方，网民都笑指：「阿姐都有小女人一面」、「阿姐好似有啲怕丑，好可爱」、「家英哥真系好似大细路」、「感觉到阿姐平时对住家英哥心很累」。