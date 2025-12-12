阿Sa撇低男友与靓妈到澳门拜祭泄行踪 惹粉丝到打卡点碰运气撞偶像

阿Sa（蔡卓妍）今日（12日）上载了与妈妈到澳门拜公公婆婆的照片，穿上白色上衫和载上白帽的阿Sa，虽年届40但仍保持着邻家女孩味道，而她身旁的妈妈保养得宜，两人一黑一白的服饰成对比，就像姊妹一样，阿Sa继承妈妈冻龄基因，少女味尽显无遗。

男友独留港

阿Sa放假与妈妈出行，珍惜及享受一下母女之间的温馨时间。贴文也引来粉丝提问，纷纷表示︰阿Sa是「半个澳门人吗」、「妈咪系澳门人吗」等疑问，引来澳门的粉丝即时到阿Sa拍照的地点，希望碰运气可以见到偶像，可惜却不见阿Sa的影踪。另一边厢，阿Sa的男友Elvis则在限时动态上传一张孭住网球拍的照片，似是前往打网球的样子，正好代表二人除了拍拖时间，也能拥有各自私人空间。