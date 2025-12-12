Sydney Sweeney否认隆胸愿「测谎」 欢迎拍档雅曼达施菲摸摸验真假

「新一代性感女神」Sydney Sweeney与雅曼达施菲（Amanda Seyfried）近日宣传电影 《美佣诱罪》，并接受杂志的「测谎测试」。雅曼达问Sydney：「最近每个人都有一个问题，我不得不问，你的胸部是真的吗？」Sydney笑着回答：「真的，我从来无动过手脚。」测谎仪器证实她讲的都是事实。雅曼达再问可否触摸Sydney的胸部，对方大方表示：「可以。」

「我不是性象征！」

Sydney一星期被两次问及关于胸部是否真的，日前她接受另一杂志访问时，同被问及胸部问题，她当时表示：「让我揭穿那些传闻，我的意思是，我从来没有动过手术⋯⋯我太害怕针了，你知道吗？」亦有不少人谈论Sydney的外貌，她明言网民拿她12岁照片跟现在比较，那样很不公平，她指：「很多人说我是一个性象征，或者倾向于那样做。不，我只是感觉良好，我是为了自己，我感觉很坚强。」