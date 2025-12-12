李佳芯闯大马拍黑帮仇杀剧尽展霸气 与黎诺懿吻戏属前菜

视后李佳芯（Ali）与黎诺懿继七年前《BB来了》后，这对CP终于「复合」，但这次不是凑B，而是杀入马来西亚的黑帮世界，上演一场枪林弹雨的江湖情仇。由马来西亚重本制作的黑帮题材剧集《义和》定档于12月14日首播。

难得出埠两个半月

日前预告片一出，Ali 由「宝贝妈咪」摇身一变成为霸气江湖大嫂「冰姐」，她在预告片中除了有几场崩溃爆喊戏之外，还有掴人、飞车及枪战等紧张场面，完全颠覆过往形象，彻底「黑」化；而守护在霸气阿嫂身边的黎诺懿，饰演深情而有义气的黑帮大佬「汉哥」，他为了这个角色可谓搏到尽，除了动作戏亲身上阵之外，更有半裸爆肌画面，派福利毫不手软。提到双方七年后再度合体，Ali透露与黎诺懿私下份属好友，今次合作感觉双方的默契更胜从前：「因为已经好了解对方，所以无论是剧本内容、对白还是演绎，只要对方提出建议，也会去接受和互相信任。」Ali在预告片中与黎诺懿有蜻蜓点水式的吻脸，她表示《义和》没有《BB来了》的温馨气氛，感情的表达有很大的反差：「以往的剧集通常情感较外露，与对手或多或少会有较亲密的镜头，但今次在这剧集真的很少，双方关系都是比较内敛，互相猜忌隐瞒，对我来说也是新的挑战。」

至于剧中为了维持「战斗格」身形的黎诺懿，透露在马来西亚拍摄期间过著非常自律的生活，他和Ali这对老拍档一有空档不是去吃喝玩乐，而是相约到健身房：「近年好难得有机会可以出埠拍成两个半月，大家开工以外，同Ali一起吃饭、看电影、逛超市，空档时间便会到健身房操Fit，仿佛变成一家人的感觉。」

黎诺懿早前率先观赏完第一集，直言十分感动：「因为在这个时间还可以出外拍摄15集的剧集，加上除了我与Ali是香港演员外，其他都是马来西亚和新加坡演员，整体感觉非常新鲜。」