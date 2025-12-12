Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

四镜大暴走｜MIRROR鹰小组学花式跳绳 体验复耕探索香港骄傲

影视圈
更新时间：15:15 2025-12-12 HKT
发布时间：15:15 2025-12-12 HKT

ViuTV节目《四镜大暴走》于12月15日起播映。香港有许多值得被看见，值得被欣赏的「香港制造」及「香港第一」，MIRROR「鹰小组」陈卓贤（Ian）、柳应廷（Jer）、邱士缙（Stanley）、邱傲然（Tiger）四位主持透过穿梭不同地方角落，与各个界别交流，从中学习他们坚毅不屈、谨守岗位的精神，成就更好的自己。

Tiger开工前做运动去水肿

首集预告了「鹰小组」的各种亲身体验，包括体验复耕，充满历史情怀的传统技艺如粤剧、舞狮，与香港的运动选手砌磋较量等等，透过拜访各界精英匠人，用另一种方式探索「香港骄傲」，体现狮子山下精神。谈到何谓「香港精神」？Stanley果断答：「冇嘢做唔到！如果大家要做嘅话，即使遇到咩困难都好，都会做到。」Ian谈到香港精神，自然会想起：「效率同埋拼搏嘅精神！目标为本，亦讲求效率，即系可能大家有一件事要完成，大家都会朝着𠮶个目标一齐去配合，去完成𠮶件事。」Jer分享：「讲起香港第一，可能系个精神？香港人就系有一种……由爸爸妈妈𠮶代开始，就已经系狮子山精神，好勤力，唔惊挨辛苦！」Tiger感叹：「要做到香港第一，一定系经历咗好多辛酸训练，或者我哋估唔到嘅磨练。」

此外，首集请来曾经多次打破世界纪录的两位「世一」跳绳运动员周永乐（Tommy）和何柱霆（Timothy）教四子花式跳绳。问到四子对上一次跳绳是甚么时候？Tiger透露：「唔系好耐㖞，因为呢排有个习惯，就系开工前会做运动，等自己出汗就可以冇咁水肿。」Jer则笑言自己上一次跳绳是中学PE体育课。

