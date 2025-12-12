Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹时刻受焦虑情绪困扰 感恩粉丝不离弃︰令我变「焦糖」

影视圈
更新时间：14:22 2025-12-12 HKT
发布时间：14:22 2025-12-12 HKT

炎明熹（Gigi）停工多时，第一步回归舞台的演出，就是挑战音乐剧，参与演出原创音乐剧《一束光 高锟的记忆》，与叶巧琳（Mischa）及海儿（Hedy）早前在东九文化中心同台。

被爱包围

音乐剧于12月5日完成15场的演出，事隔几天，Gigi心情稍作沉殿，昨晚在网上上载多张演出期间，于后台化妆间拍下的照片及几段彩排片段，见她的化妆间贴满多张合照，友人送上的心意卡及一些小礼物；她形容，最重要的还是感谢粉丝的支持，让她把焦虑心情变成「焦糖」，她留言︰「其实我变成『焦糖』嘅原因，好大部份系因为你哋，感恩遇上你哋！」即引来大量粉丝留言赞她「甜到犯晒规」、「甜GiGi」等，Gigi作有回复，互动十分暖心。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
18小时前
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
7小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
5小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
5小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
22小时前
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
饮食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
21小时前
张柏芝一方传召笔迹专家梁时中庭上力证，涉事合约上的张柏芝签名属冒签。何健勇摄
张柏芝为违约案传召笔迹专家作供 指涉案合约签名属伪冒
社会
2025-12-11 13:40 HKT
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
2025-12-11 14:14 HKT