炎明熹时刻受焦虑情绪困扰 感恩粉丝不离弃︰令我变「焦糖」

炎明熹（Gigi）停工多时，第一步回归舞台的演出，就是挑战音乐剧，参与演出原创音乐剧《一束光 高锟的记忆》，与叶巧琳（Mischa）及海儿（Hedy）早前在东九文化中心同台。

被爱包围

音乐剧于12月5日完成15场的演出，事隔几天，Gigi心情稍作沉殿，昨晚在网上上载多张演出期间，于后台化妆间拍下的照片及几段彩排片段，见她的化妆间贴满多张合照，友人送上的心意卡及一些小礼物；她形容，最重要的还是感谢粉丝的支持，让她把焦虑心情变成「焦糖」，她留言︰「其实我变成『焦糖』嘅原因，好大部份系因为你哋，感恩遇上你哋！」即引来大量粉丝留言赞她「甜到犯晒规」、「甜GiGi」等，Gigi作有回复，互动十分暖心。