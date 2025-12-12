Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港姐冠军25岁大仔弃家业选择「挨世界」 富商老公心痛工时长 网民震惊月入呢个数嫌辛苦？

影视圈
更新时间：13:00 2025-12-12 HKT
发布时间：13:00 2025-12-12 HKT

51岁翁嘉穗（Virginia）1997年夺得港姐冠军，两年后闪嫁海马牌床褥创办人兼七海化工集团主席邬友正，虽然二人年差廿载，多年来却非常恩爱。翁嘉穗婚后火速为老公诞下儿子邬谟云（Jason），2015年再诞细仔邬谟风（Kaspar）。近日翁嘉穗老公邬友正在小红书发文，对大仔在外国工作感到心痛：「工时非常长，好辛苦！」不过网民反应两极。

翁嘉穗大仔硕士毕业

翁嘉穗的大来邬谟云修毕美国波士顿名校东北大学修读商科课程后，再到隶属伦敦大学的伦敦商学院（London Business School）修读管理及金融学科硕士课程，去年毕业。现年25岁的邬谟云，有指现从事伦敦的投行工作，担任收购与合并等事务，翁嘉穗曾爆料大仔月入约9万元，打算取得3、4年工作经验后，返港接管家族生意。

相关阅读：前港姐冠军「百亿老公」入境有麻烦？3度受阻挠被请落车 曾自爆跟佘诗曼错过了关系

不过身为父亲的邬友正对儿子的选择「挨世界」感到不舍，日前在小红书留言：「我大儿子在Y国金融公司工作，工时非常长，好辛苦！但他仍每天抽时间出来举重，因为他实在太爱举重这兴趣了！他已经拿过世界冠军，但仍然不放弃，坚持不停练习！」

邬友正活在当下

邬友正以自身经验分享，于70岁时开始唱歌，最初是为健康着想，期间作出多样尝试，虽然想过放弃，但回想起自己已经71岁，过一日赚一日，应该享受新兴趣，与大仔的选择一样「贴钱」都不会放弃：「不过为咗自己的兴趣，追求的梦想，我同我大儿子一样，觉得好值得！」

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨演艺界暖心伸援手 翁嘉穗提供免费海马床褥 江若琳供应食物 男团成员搬物资

