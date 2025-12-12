Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申囡囡Isla抢闸出世首晒全家福 可爱样貌似父母混合体 叶萱产后计划生X个

影视圈
更新时间：10:35 2025-12-12 HKT
发布时间：10:35 2025-12-12 HKT

方力申今年情人节报喜，公开与拍拖逾两年的叶萱（Maple）结婚，于父亲节宣布造人成功，前日（10日）才在IG分享夫妻合照，兴奋晒出与太太拍摄的一张孕照，画面温馨。估不到方太叶萱当时已诞下女儿，今日（12日）方力申在IG曝光太太入医院待产的影片，以及一家三口的首张合照，囡囡Isla非常可爱。

方力申在影片中分享初为人父的喜悦，并留言：「今日原本系我太太Maple嘅预产期，但系囡囡Isla太心急想见我哋，所以早几日已经出咗世喇。」方力申感谢医院的专业护理团队、病房及产房的人员，以及一直以来超级细心温柔的妇产科医生。

方力申透露太太叶萱选择顺产：「多谢一直照顾Maple同埋鼓励佢顺产，另外仲有帮Maple打咗支佢话都唔算好痛嘅无痛分娩针，令到佢生产非常顺利。」不过囡囡出世时有轻微发烧：「Isla出世嘅时候有少少发烧，苏医生叫我哋唔使担心，并即刻帮Isla处理，当晚佢已经退烧。」

方力申指囡囡由出世到今日，样子不断变化，由似自己变成似太太：「Isla出世到今日，个样日日都喺度变，前日似我，琴日似我，然后今日竟然似阿妈，但之后又似返我，真系太神奇。」方力申再次多谢医院的照顾，又特别感谢睇住他从单身到成为爸爸的人员。

方力申爆料指太太叶萱原打算生4个，却因为怀孕期间太辛苦，最终改口：「2025年对我同Maple黎讲真系太特别，整个经历，由结婚后Maple话可以生四个，到怀孕期间太辛苦佢就话最多生两个，然后依家Isla出世之后，过程得到咁多support，佢就话可以生住三个先。嘻嘻，多谢晒，第四个等我迟啲再争取，我哋一两年后再见！#多谢大家 #itsawonderfonglife」。

