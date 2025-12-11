任达华不排除为爱女影写真集 邵美琪否认推剧本：未能配合时间

任达华今日（11日）于中环举行个人艺术摄影展，同步发布摄影集《存在的本质：生命与艺术的旅程》，与为摄影集写序的靳埭强博士一同主持揭幕仪式。太太琦琦、邵美琪、霍启刚、刘天兰、陈善之等到场支持。华哥除了演艺工作，亦醉心艺术创作，他表示刚在澳门获颁与艺术有关的奖项，是他首个艺术奖，获肯定感到很开心，亦不言休。

两父女会交流艺术意见

华哥指是次摄影展以花为主题，琦琦经常买花粉饰家居，他常见美丽灿烂的花朵，但却又很脆弱，不久便凋谢，华哥的作品融合凋谢与盛放的鲜花，加上他的水墨艺术创作，将花朵重生，再在镜头下捕捉花朵脆弱的生命力。问琦琦有否给予他创作灵感？华哥表示在家欣赏花朵，同时太太会播放音乐，是温和的章节，又说在花墟欣赏花之外，要欣赏男仔买花送给女仔和家人，将这份温暖分享带给身边人。琦琦觉得花主题很有意义，认为花带给人生抚慰、治愈和快乐。在英国留学的女儿任晴佳将返港共度圣诞节和庆生。问华哥会否为女儿拍摄影写真？他指女儿已有很好的摄影师，但也不排除日后为女儿拍摄。他又称女儿喜欢设计，两父女会交流艺术意见，当中启发出不同构思，大家亦会对电影角色探索。琦琦亦赞女儿早前去芬兰拍了很多靓相，取景角度很有诗意，又指女儿修读经济又喜欢数学，所有优点是丈夫的遗传，华哥指女儿刚中带柔。

想加入华哥艺术团队

邵美琪早前现身支持任达华的艺术展，今次再度力撑华哥摄影展，她表示替华哥开心，大赞对方很叻，她又获琦琦送赠十字架名贵颈链。谈到曾说想加入华哥艺术团队，她说会，但要看看能否加入团队，因华哥很忙，笑言担心加入会搞乱团队。邵美琪也喜欢摄影和画画，但未曾正式上堂学习，每次朋友相约上堂她刚巧不适，笑说或许要她比心机拍戏。

不会严选剧本

此外，有指她推了TVB新剧《璀璨之城》，由于该剧延期拍摄，她解释自己拍了一个星期后，因太多因素未能配合时间，「唔好用『 推』字，大家时间上唔啱，我冇时间，多谢监制一路就，但冇可能就我一个人，其他演员都好紧要，我话大家唔好就得咁辛苦，有机会再合作。（感到可惜吗？）有少少唔开心，本来预计咗。但太多因素，我希望佢哋顺利快啲完成，下次再拍第二个（剧）再揾我。」谈到之前拍摄TVB新剧《卧底娇娃》，她希望不会令大家失望，但未知何时播出。邵美琪又透露在其他地方合作拍电视剧，自称不会严选剧本，不会say no，现时很多人无工开，有工作已很好，主要是看时间是否许可。