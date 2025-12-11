何广沛争奖抱平常心 龚慈恩笑女儿林恺铃五时花六时变
龚慈恩与何广沛今日（11日）出席TVB台庆剧《新闻女王2》宣传活动，两人各凭《新闻女王2》提名「男、女配角」，龚慈恩感恩这年纪仍能演戏，做到喜欢的事，何广沛大赞她无得输，一场10分钟solo戏展露精堪演技。
听力问题无得医
何广沛称其他对手十分厉害，自己对奖项抱平常心。他早前提及自己天生听障，「听力问题无得医，多年来经已习惯。」朋友和同事得其情况后，十分照顾、迁就他，「感恩身边有很多爱锡我的人。」又说感到麻烦到别人，「真的不好意思！」强调说出来并非想受到特别照顾，只是访问时刚提起，报道出街后，他收到很多人的支持和鼓励，会互相打气。
另一边厢，龚慈恩女儿林恺铃早前硕士毕业，她透露女儿想继续读书，「仍未决定读甚么。」笑女儿任性，会一直在身边支持她。
