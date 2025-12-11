Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

简淑儿为老公白发颓样解画 预约睇北极光「造人」︰生几多个有分歧

更新时间：21:15 2025-12-11 HKT
发布时间：21:15 2025-12-11 HKT

简淑儿今日（11日）到荃湾为保健食品宣传，她和老公麦大力都对某些食品过敏，老公对阿士匹灵敏感，故家中一定不会放置这类药物，而她在选择护肤品上极为小心，一定会看清楚产品成份。

36岁简淑儿不介意演妈妈角色

早前有报道指，麦大力工作挨夜，导致满头白发及苍老一事，简淑儿替老公解释，他不喜欢染发才惹误会。笑说有一次她在网上上载合照后，网民说麦大力是她的爸爸，令老公十分不开心。简淑儿续说，老公是半个外国人，面部纹理较明显，看过网民的留言后，老公翌日去染发，之后他又放弃了，即使在结婚时他也没有化妆。

简淑儿钟意拍剧，希望有机会拍各电视台剧集，角色方面不会拣择，就算演妈妈角色也无妨。她打算明年「造人」，笑说要放弃美好身形。同时透露老公十分期待BB到临，望生两个，她觉得一个便够了，并已计划明年二月尾度蜜月，去看北极光，「老公已订冰屋！」

