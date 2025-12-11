Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《爱回家》新晋小生为生计脱下戏服做搬运工 曾公开冧一女星被嘲毒男

更新时间：23:00 2025-12-11 HKT
发布时间：23:00 2025-12-11 HKT

30岁的刘颂鹏加入TVB已有一段时间，虽然获不少机会参演多部剧集，但多为不起眼的配角，直至去年在处境剧《爱．回家之开心速递》中饰演「Sam」一角，才逐渐受到观众关注，最近更在重头剧《巨塔之后》、《新闻女王2》中演出。不过刘颂鹏在影视圈的寒冬下，积极寻找出路，最近自爆做搬运工人，赚取生活费。

刘颂鹏兼职应付生活开支

刘颂鹏如不少艺人一样，虽然有演出机会，但收入并不算丰厚，又并非每日都有拍摄工作。为应付生活开支，刘颂鹏近日在小红书拍片，分享「TVB 演员没通告时忙甚么？用一条片时间告诉你，没通告的时候我在忙甚么？上天不会辜负努力的人， 相约各位在顶峰见！#打工人 #自强不息 #热爱生活」。

影片中见到刘颂鹏到昔日的启德方舱医院做搬运工人，该处改建为青年旅舍及青年艺术文化交流空间。刘颂鹏的工作是协助拆卸和搬运旧有的家具和日用品，为之后的改建工程做准备。影片中见到刘颂鹏认真工作的模样，丝毫没有艺人架子。

相关阅读：刘颂鹏劲冧蔡思贝 余德丞发烂：攞块镜照吓自己先

刘颂鹏在片中坦言，面对生活压力难免会感到惆怅，但他深信「方法总比困难多」，并将兼职视为扮演不同角色的机会，还乐观表示：「很开心在这个地方留下我很多的脚毛，还有汗水，上天不会辜负每一个努力的人。」

刘颂鹏曾送外卖月入2万

刘颂鹏曾在访问中，提到当年入行时获一部独立电影《青春战记》选中，并担任男主角，却被一间娱乐公司以接拍就告毁约为由，最终赔20万元解约。刘颂鹏为筹解约费，除用尽积蓄外还问母亲借钱，为尽快清除债务，曾去做外卖速递员，每月收入差不多有2万元。刘颂鹏为节省金钱，在放假时会减少外出食饭，将金钱花在学唱歌、演戏等课程上，为演艺事业做好准备。

刘颂鹏兜兜转转入娱乐圈

此外，刘颂鹏于2021年有份为奥运直播节目担任主持，当时爆出开工时挂住朱智贤，将女方的照片用在平板电脑的背景上，引起朱智贤微言：「依家啲后生仔可唔可以唔好咁毒？」刘颂鹏之后与亮相节目《Mean Talk》时，被问到最想追边位女艺人？刘颂鹏竟坦白自爆想追蔡思贝：「OK，几正！」

刘颂鹏曾参加校草选举，亦曾做过模特儿，之后以新演员身份为金像奖担任主持之一。刘颂鹏曾参加ViuTV选秀节目《全民造星II》，2020年以KOL身份做TVB清谈节目《#后生仔倾吓偈》的意见领袖，翌年正式签约TVB，并获安排拍摄剧集，向演员路进发。

相关阅读：孔德贤刘颂鹏赞李佳芯有仙气会发光 陈敏之疑惑：真系㗎？

林正峰居安思危日打三份工揾食：

