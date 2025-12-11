王祖蓝台庆扮阿叻抽水事前高层一致通过 卖口乖𠱁老婆︰你永远最靓

李亚男和老公王祖蓝（11日）出席机场博览馆汽车展，即场获赠一辆七人车，成为香港首位该品牌七人车车主。王祖蓝形容品牌老板十分关心香港情况，早前就大埔宏福苑火灾捐出2百万善款。

王祖蓝车手上身

王祖蓝称拥有三辆汽车，却不够用，有了这辆新七人车，方便接载孩子，不过李亚男则投诉老公「手车」令她头晕。王祖蓝笑指两夫妇不可以「同车」，会演变成冲突。问王祖蓝是冲动驾驶者？李亚男指老公总是当自己驾驶著跑车，形容「这是男人的浪漫」，王祖蓝「补镬」表示自己享受速度感，有小朋友在车上便会揸得稳定。问他可有打算落场赛车？他指自己是电车迷，不是玩车迷，自香港引入电动车后，他是该头一百位电动车车主之一。

谈及早前在内地节目称可能只得46岁，现在他的心态可有改变？王祖蓝表示不单止自己，全香港人也珍惜每一天。「艺人之家」曾打算取消40周年演唱会，及后收到来自海外观众反映，指届时会返港过圣诞，同时想为香港送上祝福及安慰，故演唱会如期举行；而演唱会的名称会更改，由「普世欢腾」改为「普世平安星光夜」，内容方面，删减了缤纷装置。

王祖蓝透露作出改动需要额外开支，但不打紧，预了蚀钱，这次不是为赚钱，杜丽莎也会改歌单。问到会否捐出收益？他表示得知有善长经已买了几百张门票送赠消防、救护及灾民。

方丈份人好大量

早前王祖蓝于《万千星辉贺台庆》施展扮嘢本色，演绎「演艺界特朗普」陈百祥（阿叻），化身「精装明星炒人队」并改编《我至叻》歌词为「我入公司炒晒啲阿Head」、「今日我咁搞，预咗畀你炒」等，尽抽阿叻和TVB总经理曾志伟水，他笑指，阿叻说过甚么，他便讲甚么，当晚纯粹搞气氛，「真的好过瘾，原来TVB不是方丈，我站在一班阿Head面前提议，他们又批㖞！都几好呀！叫做进步，我感到好爽。」

王祖蓝续指，事前一众高层们有看他彩排，「这一行就是你玩我，我玩你，大家大方，嬉笑怒骂，就是香港娱乐精神；每事也审就不好玩啦！」问他下次打算玩甚么？他笑言：「期待下次啦，真的不知会说甚么，要看看阿叻最近说了甚么，哈哈！」

与TVB关系无需靠合约

此外近日有多位TVB资深艺人如罗兰、郭晋安等离巢，王祖蓝形容，要分几方面去理解事件︰一是年纪的问题，许多演员经已80、90岁；另一是他们对表演的热诚；还有要看身体是否承受得到。提议「部头」形式也没问题，最紧要尊重前辈演员的选择。王祖蓝指有多种合作型式，正如他也不在TVB网页的艺员名单中，也不时到TVB演出。问他现时仍是创意官？他称怎样的形式也行，久不久返去帮手，「老东家，大家是好朋友，维持好关系，随时要我，随时可以返去，现在与TVB的关系，不是用一份合约绑住。」

李亚男有意重返幕前

问李亚男是否有兴趣重返幕前？她指有适合的角色也不介意。此外有网民指她样子越来越似王祖蓝，问她可介意？王祖蓝即笑言：「我好介意！」李亚男则说：「即是说我们有夫妻相，我们很恩爱啰！我不会嬲。」祖蓝即𠱁老婆，「在我心目中你永远都是最靓！」