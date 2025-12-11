Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶蒨文集气想同男友GM一齐攞奖扬威台庆 有结婚生B共识︰仲争啲钱

叶蒨文（Sophie）今日（11日）到机场博览馆出席汽车展活动，她打扮成美女销售经理为广告商推销环保电动车，她称从未试过销售汽车，要顶硬上，「之前试过直播带货两小时，与黎诺懿、陈敏之一齐做，学习到许多。」问她的普通话是否跟黎诺懿一样是「广普」？她笑说刚才汽车行总裁赞她的普通话非常好，并指：「我好想尝试以英文、国语担任主持，（想转型当司仪？）不是转型，多谢TVB给予许多工作机会，自己在英国读书，能以英文及国语流利沟通，不想浪费。」

女友管接送

Sophie透露年底工作量大增，「今日担任汽车销售经理，之前做投资银行的活动，感到整个人也进步了！」荷包也进帐不少？她笑言：「我人叻了，脑袋、荷包又叻了，哈哈！」表明圣诞、新年忙到没有假放，「不要紧，工作为先。」台庆颁奖典礼快将来临，Sophie和男友曾展望（GM）有份竞逐「飞跃进步男、女艺人」、「最佳男、女主持」及凭《女神配对计划》入围「最佳综艺节目」奖项，她说︰「若能去现场参与经已好开心，杀入决赛是一种肯定，自己做了10年，看得好淡，会继续默默耕耘，有奖的话当然开心。」并期望《女神配对计划》能夺奖，「制作团队十分用心去做，好想团队有所收获。」

问她想男友夺奖还是自己夺奖？她笑说：「两个一齐获奖！成为佳话，（拿到奖即结婚？）他未准备好！（那你准备好没有？）我工作为先，差一点点钱，要多多努力，（你想搞世纪婚礼？）不用，结婚只为日后生小朋友。两个人一起不用说太多，我撑你，你撑我，有甚么困难、病痛也会在一起，不用依靠一张纸（婚书）。」Sophie还透露GM担当她的「柴可夫」，她解释自己与家人共用一车，GM自己有车较为方便，当男友工作太攰时，「就由我做他司机。」

