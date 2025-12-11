Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈山聪投资马拉贺岁片揾Jaco补习费 随阿叻北上踢波未能增加工作量

影视圈
更新时间：14:15 2025-12-11 HKT
发布时间：14:15 2025-12-11 HKT

陈山聪（11日）出席机场博览馆汽车展活动，笑指自己一身打扮似足总裁。陈山聪早前跟随陈百祥（阿叻）「精装明星足球队」到内地踢足球，阿叻曾明言「精装明星足球队」在内地大受欢迎，一星期踢足3日，豪言每一位跟他去踢波的艺员，商演机会激增20倍；问到他事后是否有大量商演？陈山聪指「没有」，他只管开心踢波，「阿叻知道我踢过晨曦，才邀请我参与，自己刚巧有时间，才去客串一下玩一场开心足球而已。」

唔敢乱使钱  换车等优惠

陈山聪考虑换电动车，买车最重要考量昤儿子陈霆轩（Jaco）的需要，「最紧要是安全性，后座宽阔够放儿童安全座椅，尾箱要大，要摆Jacko的单车。」并补充︰「我是实用型用家，会等有优惠才考虑换车，希望将钱留给儿子。」他开心表示儿子入到心仪小学，忆述自己与与太太得知消息后，倍感安慰，透露面试时，自己比儿子更紧张，「不可以陪儿子入去，我要坐在出面等，担心他答得不够好！」续笑言：「儿子面试时，我有30年前去TVB面试时的感觉。太太也叫我不要那么紧张。」重申要更努力赚钱，「将来儿子揾补习老师，我开始准备。」

此外，陈山聪早前与林盛斌等到马来西亚登台，刚巧他们主演的贺岁片《妈妈又要嫁》完成后期制作，他与其他投资者、监制一起看试片。该片于农历年初一在当地上映，陈山聪稍后会飞往马来西亚、马六甲及槟城等地宣传，后回港跟家人团年，继而带埋太太、儿子再到马拉出席谢票场兼过新年；原来该片陈山聪有份投资，是老板之一，他谦称︰「只是小小投资者，也是一项新尝试，希望票房理想，有机会开拍下一套。」

