卢瀚霆演唱会2025丨Anson Lo尾场2度Encore 哽咽答谢神徒 压力大令「教母」担心：多啲返屋企食饭 呼吁长远关注及支援大埔灾民

卢瀚霆（Anson Lo）一连5场《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》昨晚在亚洲博览馆作尾场演出，获李幸倪、Serrini到场支持，演出于8时30分开始，AL以一身闪爆造型亮相，全场报以欢呼，这晚同样坐无虚席。唱过《深闺》后，一身白马王子装的AL开腔指唱到这首便有屋企的感觉，更向歌迷示爱：「因为有你哋感觉似屋企，KINGDOM来到第5晚，是我们最后一晚约会，希望大家不要不开心，记得眼前见到的画面，记得第5晚是特别的约会。」唱过《你都有今日》后，AL分享指身上的是宠物蛇，代表接下来两首歌要「搲开自己」，神徒（歌迷暱称）即反应要他「搲开」衣服骚胸肌。

感触指自己已30岁

至于唱完《不可爱教主》后，AL问歌迷，「想唔想见多晚？系咪唔想走？我都系呀，每晚都睇playback、检讨自己表现，想到今晚最后一场，一个月筹备的演唱会落下最后一幕，我自己都唔舍得，最唔舍得你哋每一位，你们会说冇我就冇演唱会，事实冇你哋在坐每一位根本唔会有（演唱会），我每一年都想开骚，因为想亲眼见到你哋、见到手灯，同埋你哋的指引，不过唱紧歌畀飞吻又太难，哈哈！」他又感触指自己已30岁，「7年来，你哋受好多不开心和委屈，见到有负面新闻、评价有攻击性，你哋比我早喊、激动过我！好想讲声辛苦你哋，陪我起起跌跌，衷心地想讲声唔好意思，你哋比我更加坚强，每一位、每一日的支持，令我见到惊和嬲的事，甚么都不重要，最重要是你哋每一位！」歌迷报以欢呼，讲到不禁哽咽的AL低头稳住情绪，「23年THE STAGE时我许下承诺不可以容易喊，今晚我兑现了我的承诺！」

被「大宝冰室」吸引

这晚由神徒为AL炮制惊喜，于《Hey Hey OK!》后齐举「多谢卢瀚霆」手幅，AL感激歌迷支持但会坚持不会喊，又表示会展现尾场实力，要神徒一齐嗌爆场馆。Encore时，AL表示得到好多能量，又透露原本准备了礼物，但最近发生的事觉得不是最好时间，之后会再将礼物送出去，或考虑拍卖捐钱出去。他又指这次演唱会跳舞占8成以上，是入行以来最需要能量，笑言虽然没节食，但睇到网上话题「大宝冰室」也被吸引，想要破戒食饭但要保住人鱼线；他表示经过23年 THE STAGE，知道大家的预期也变高了，一直烦恼想找到新鲜感，亦担心KINGDOM的演出是否好睇，「加上忙于演唱会及MIRROR要准备MAMA，香港亦发生不好的事，我都好煎熬、身心都疲倦，所以想透过今次演出传递爱，希望大家不要停止关注大埔灾民。」他认为灾民需要长期关注和爱，呼吁歌迷以掌声传递正能量，「大家可以畀张Anson Lo的相对方睇，踏出一步传递爱，哈哈。」AL以粉红睡衣现身第2度安歌，笑言要在亚博过夜，并要多谢公司帮他付超时罚款，加唱《Lemonade》、《Take That》、《Rude Boy》、《MONEY》及《Gimme Gimme》等，最后向歌迷鞠躬7秒答谢，演出在11时56分才告终。

不介意被指咪嘴

Anson Lo完骚后受访，他透露这几天忙到早上6时才睡觉，因会看神徒给他的评论，当中亦有些是评价，但自己睇到不会不开心。而当中有人指他咪嘴，问看到会否介意？他笑言不会，可能是唱得像CD。而演出有因应大埔火灾意外而作出改动，包括取消派礼物及避唱一些歌，他表示改动不算大，「可能有一些歌单改了，有些歌词会静音，但跳舞方面都没有改动。」更呼吁大家长远地关注及支援灾民。AL给这次演出80分，自觉比23年有进步，尾场歌迷举牌打气，他表示有留意到大家举牌「多谢卢瀚霆」，知道大家想提醒他要多谢自己，但还是忘记了，问神徒想搞喊他吗？他说不知道大家目的，但23年喊到唱不到歌，是一次遗憾，要感谢幕后团队提醒他不要喊，这次很叻仔。

多谢歌迷投票

谈到今次演出没有邀请嘉宾， AL指是特别做法，因很多歌都想唱给大家听。而今次舞台设计破了亚博纪录，他表示是事后才知道，「踩台才发现几大、几远，所以都几考走位！」至于曾在台上表示经历压力爆煲，他称是同时忙于准备个人骚和MAMA，担心最后两方面都做得不好，至于最后退出了MAMA，他指没有可惜，但都想再有机会参与。至于因压力令「教母」担心，他笑言最好方法是多回家食饭，妈咪便会开心，也想完成跨年及元旦两场骚，可以带家人们去旅行。虽然因演出将缺席《叱咤颁奖礼》，但作品《Lemonade》仍入选「我最喜爱歌曲」，他多谢投票的歌迷，希望大家都可以支持喜欢的歌曲。至于令神徒烦恼该留在香港还是到澳门支持他？他表示，「相信钟意我的人都会去我所在的地方，所以神徒都会去倒数吧？但这都是个人意愿。」至于没有入围《劲爆颁奖礼》，他表示因忙于准备演出，这个就没有留意了。