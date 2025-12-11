高钧贤夫妇掷2250万购名校区豪宅 高市价估值三成置业为爱女升学铺路

首届香港先生冠军高钧贤（Matthew）去年底突然宣布与被指家底丰厚、年轻10岁的黄梓漫结婚，相隔约一个月再报喜，新婚妻诞下女儿Liona。高钧贤婚后住在深圳，曾曝光面积约2,000呎的豪宅，可见生活优质。近日土地注册处资料显示，高钧贤夫妇以2,250万元购入九龙塘毕架山一号的单位，据指与女儿升学有关。

高钧贤连车位购入

高钧贤夫妇购入的毕架山一号3座中低层A室，实用面积976方呎，为三房单位，上月中连车位易手，呎价为23,053元。据指原业主在2011年以1,700万元购入单位连车位，持货14年转售，账面赚550万元。而现时网上估价1,733万元，反映售价较估值高出517万元或29.8%。

高钧贤对于置业回应传媒时，坦承想女儿将来入读九龙塘名校，高钧贤因经常深圳、香港两边住，主要工作在深圳，而太太的生意则集中在香港，有感太太要辛苦两边走，才有此决定。

高钧贤妻身家曾暴涨至27亿

被指家底丰厚的黄梓漫，在香港经营四间连锁中医美容及健康中心，今年5月老公高钧贤曾现身为太太的美容院剪彩。黄梓漫创办的美容公司「美妍堂」（MCTA），今年10月在美国上市，股价一度飙升逾六倍，帐面身家暴涨至超过27亿港元。但上月有传其公司遭美国证券交易委员会（SEC）以股价涉嫌人为操纵为由，被勒令停牌。

