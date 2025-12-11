Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高钧贤夫妇掷2250万购名校区豪宅 高市价估值三成置业为爱女升学铺路

影视圈
更新时间：12:00 2025-12-11 HKT
发布时间：12:00 2025-12-11 HKT

首届香港先生冠军高钧贤（Matthew）去年底突然宣布与被指家底丰厚、年轻10岁的黄梓漫结婚，相隔约一个月再报喜，新婚妻诞下女儿Liona。高钧贤婚后住在深圳，曾曝光面积约2,000呎的豪宅，可见生活优质。近日土地注册处资料显示，高钧贤夫妇以2,250万元购入九龙塘毕架山一号的单位，据指与女儿升学有关。

高钧贤连车位购入

高钧贤夫妇购入的毕架山一号3座中低层A室，实用面积976方呎，为三房单位，上月中连车位易手，呎价为23,053元。据指原业主在2011年以1,700万元购入单位连车位，持货14年转售，账面赚550万元。而现时网上估价1,733万元，反映售价较估值高出517万元或29.8%。

相关阅读：高钧贤对继子女视如己出  月花六位数养家负担大  富贵妻事业受挫：押龙凤鈪向员工出粮

高钧贤对于置业回应传媒时，坦承想女儿将来入读九龙塘名校，高钧贤因经常深圳、香港两边住，主要工作在深圳，而太太的生意则集中在香港，有感太太要辛苦两边走，才有此决定。

高钧贤妻身家曾暴涨至27亿

被指家底丰厚的黄梓漫，在香港经营四间连锁中医美容及健康中心，今年5月老公高钧贤曾现身为太太的美容院剪彩。黄梓漫创办的美容公司「美妍堂」（MCTA），今年10月在美国上市，股价一度飙升逾六倍，帐面身家暴涨至超过27亿港元。但上月有传其公司遭美国证券交易委员会（SEC）以股价涉嫌人为操纵为由，被勒令停牌。

相关阅读：高钧贤妻公司股价飙6倍后遭勒令停牌 身家暴涨27亿被指有水份：今年多是非小人

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
20小时前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
14小时前
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
19小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
3小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
21小时前
死大闸蟹︱已故男星乔任梁父亲食8只中毒入院 专家：2小时增菌22%
死大闸蟹有毒︱已故男星乔任梁父亲食8只入院 专家：2小时增菌22%
即时中国
5小时前
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
3小时前
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
宏观经济
2小时前
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
社会
4小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
20小时前