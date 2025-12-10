Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《全民造星VI》三金成人气王增粉 Kai与古天乐拍广告：以为骗案 Gordon不擅演戏想弃选丨独家

影视圈
更新时间：22:45 2025-12-10 HKT
发布时间：22:45 2025-12-10 HKT

ViuTV王牌选秀节目《全民造星VI》正在进行得如火如荼，今年再度以全男班作赛，同时花姐亦回归监制之位。日前20强晋级赛中，「搞笑担当」的18号张家文（Kai Cheung）被淘汰，大批网民替他不值。其中能进身20强的还有文武双全、常以阳光笑容示人的6号张肇维（Gordon）、被一众参赛者评选为心水三甲的31号荣柏鑫（三金），3子近日接受访问，大爆由参选到现在的心路历程，以及与花姐互动点滴。 撰文：娱乐组 摄影：谭志光

参赛原因

3子被问到为何会参加《造星VI》？Kai自小已经好有表演欲，「身边朋友、屋企人都好鼓励，报名𠮶日系我25岁生日前两日，觉得人一世物一世，尝试追随自己梦想。」三金坦言是在一位唱歌老师鼓励下报名，「初头都犹豫咗好耐参唔参加，终于喺最尾一日，最尾5分钟我就报名，当时抱住一个咩都试吓嘅心态去玩吓。」本身喜爱跳唱的Gordon想藉这次机会发展自己兴趣，望能透过节目成功出道，拥有自己的创作。 

获益良多

参加《造星VI》过程虽过五关斩六将，Kai表示除了学到唱歌跳舞技巧，最紧要识到一班志同道合的好朋友。而由素人入行的Kai，在《造星VI》记者会后，已火速获得与男神古天乐拍广告的机会，他大感荣幸，「开头佢叫我去casting（试镜），我以为系scam（诈骗），因为佢同我讲系古生，我冇谂过系古天乐。竟然仲要系对手戏，虽然冇对白，但系相信我努力，迟啲会争取到同佢有对白嘅戏。」Gordon直言向来有学唱歌跳舞，但参赛后才发现跳唱合起来一齐作表演绝不容易，「原来好多前辈所做嘅跳唱，冇想像中咁简单，参赛后学咗好多唔同嘅嘢。」对于被指与MC张天赋有几分相似，Gordon觉得还好，认为对方是一位好全面的艺人。三金在比赛当中学到待人处事，很多方面仍需要进步。

各有困难处

Kai原本投资marketing公司，亦有一份全职工作，「full-time做电工，即系地盘佬 。呢个系我一门手艺，因为我18岁后已经自己搬出嚟住，要自给自足，同养咗5只猫仔。」直言参赛期间有想过放弃，「始终呢段期间返唔到工，全心全意投入比赛……所以有空闲时即刻去返工，帮补返家计。」而Gordon同样曾想放弃：「自己唱歌跳舞OK ，但入到嚟竟然要我做drama，𠮶阵好挣扎，唔知用咩方法去做得更好。」本身是学生的三金就指，屋企人由原本不支持，到现在不抗拒，「佢哋觉得阿仔开心就俾我做咗先，之后如果真系踩咗落个窿度，自己都要识爬返起身。」

花姐要求高

谈到与花姐的相处点滴，三金直言：「佢都harsh㗎，对我哋要求都高，但其实系想我哋好。」Kai谓：「佢唔系成日闹我，但成日话我老，话我个样生得急，如果话我做嘢做得急冇问题，但系话我个样生得急真系……救命。」Gordon忆起一次花姐来探班的深刻经历，「可能𠮶次状态唔好做得好差，然后俾花姐闹，佢对我哋好失望，但我哋俾佢闹完后，冇颓废仲几开心，因为佢指出咗我哋有咩问题。」最后，三金表示希望可以入围15强去韩国受训，更盼将来可以向男团发展，而作为「人气王」的他，已经火速吸纳一群粉丝，他笑言粉丝暱称叫做「金边粉」，在旁的Kai即自爆打算改自己粉丝的暱称叫「Kai子」，引起全场工作人员爆笑。
 

