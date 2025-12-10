前TVB小花李思欣庆祝象牙婚 同总监老公神还原婚照甫士超冻龄 一原因拒生BB

现年42岁的李思欣与比自己年长十年的范振锋，在2011年被发现秘密拍拖四个月，同年便宣布结婚成为夫妇，婚后一直享受二人世界，未有诞下子女。即使两公婆年龄相差十年，但至今仍十分恩爱，更不时在社交平台放闪，近日李思欣就分享了与老公范振锋昔日与现在的甜蜜照片，庆祝象牙婚！

李思欣范振锋冷龄夫妻

从照片可见，李思欣与于去年升任新城知讯台项目总监的范振锋背对背坐在沙滩上合照，身旁用沙画了一个大心型，李思欣挨在老公的背部，似是复刻当年两人拍摄婚照的甫士。李思欣发文写道：「踏入我俩的第十四年。简单 平安 陪伴 已是幸福所在！珍惜当下的每一刻！」无论外貌还是身形，二人跟14年前差别不大，可称得上是圈中的冻龄夫妇。杨秀惠、周家蔚、戴梦梦、陆诗韵等圈中好友亦留言向二人送上祝福。

李思欣范振锋继续二人世界

两公婆对于生育问题早有共识，范振锋曾在访问中笑言去旅行好过生B，并表示教育小朋友不简单，而且很大压力，没有小朋友也可以。而李思欣就直言已没有生BB的热情：「身边妈咪级朋友都羡慕我没小朋友，我哋有契仔契女，同佢哋玩一样咁开心」。

