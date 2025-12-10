目黑莲扮肥演打斗戏 恍如洪金宝上身 导演福田雄一因一事发文辟谣

目黑莲漫改新作真人版《坂本日常》今日（10日）再公开最新预告片，并首度展示主角肥版「坂本太郎」的打斗场面。片中的目黑莲以特技化妆化身为发福坂本，预告片中更有由高桥文哉饰演的朝仓新找上门，却反被坂本打到飞起的戏份。另外，又有肥坂本凌空飞踢的场面，仿佛如洪金宝上身般，虽然身形笨重却身手了得！目黑莲受访时透露，以真人上阵打斗，跟化了肥妆演绎动作戏，实在有太大分别，坦言演出时难度颇高，但亦表示很喜欢演绎动作场面和喜剧。

影片预定明年4.29日本公映

影片描述一流杀手坂本太郎遇上真爱阿葵后，为她退出江湖，一起经营便利店。却遭杀手组织追杀，但组织所派杀手朝仓新却反被坂本招揽为店员。除了目黑莲和高桥文哉外，还有上户彩扮演坂本爱妻坂本葵，影片预定于明年4月29日在日本公映。

福田雄一为目黑莲护航

此外，自早前官宣目黑莲将参演国际级人气剧《幕府将军》第2季后，即树大招风。接连有多间八卦媒体报道，指他任性参演国际名剧，懒理明年上映的电影宣传，更指他不顾原定要在明年开拍的《坂本日常》第二部。不过《坂》片导演福田雄一就发文为他辟谣，并写道：「目黑莲绝不会背叛他的作品，我们亦绝不会背叛他。」