林盛斌「喂妻」买煎酿三宝贺结婚18周年 太太追问几时补影婚照
更新时间：22:15 2025-12-10 HKT
发布时间：22:15 2025-12-10 HKT
发布时间：22:15 2025-12-10 HKT
林盛斌（Bob）与太太黄乙颐育有三女一子，分别有15岁的大女林霏儿、12岁的二女林熹儿、10岁的三女林机儿及7岁的幼子林道申（Jaye），组成六人幸福家庭，相当热闹。
宵夜再食炸鸡髀
活跃于社交网的Bob，不时分享日常生活，今日他po跟太太合照，两人手中捧住两盒煎酿三宝，原来祝贺18年结婚周年。Bob留言说：「昨日喺槟城返嚟香港，落机之后又去咗做嘢，深夜赶得切12点前买两盒煎酿三宝加只炸鸡髀，去庆祝我哋结婚18周年，系咪好浪漫呢？喂，都大嗱嗱买咗成$80㗎！可能畀着第二个，应该都系黑晒面㗎啦，但系，佢冇，仲食得好开心。娶老婆，就系要揾呢啲。」
虽然黄乙颐在社交网分享同一照片，但她搞笑留言，问几时补影结婚相，留言说：「又一年周年，多谢你记得！赶得切返嚟庆祝！识得感恩，就乜嘢都值得感恩，有得食好过冇得食，18周年快乐！又，究竟几时影返结婚相呢？」睇嚟林太唔介意结婚周年食煎酿三宝，但在意未影结婚相㖞！Bob识做啦！
最Hit
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
2025-12-09 17:22 HKT
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
2025-12-09 14:39 HKT