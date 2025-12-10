Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

希良梨上载染发扮靓相誓要对抗癌魔 发文感谢粉丝：我会尽力好好活下去

影视圈
更新时间：21:15 2025-12-10 HKT
发布时间：21:15 2025-12-10 HKT

凭经典日剧《麻辣教师GTO》走红的45岁女星希良梨，去年9月确诊二度罹癌后，上月18日传出病危，当时其经理人证实情况不乐观，幸而其团队于3日后发文透露她已恢复意识，她本人更于上月28日亲自在IG报平安，最近更连番更新IG帐号，分享近况。

抗癌药致关节和肌肉疼痛

她在前日（8日）上载了一张金发look照片，并分享了染发的过程，她配文道：「去了美容室染发，久违的开怀大笑，精神都振奋起来了。」接着又连番发文，分享回医院做检查，以及与朋友到表参道睇圣诞灯饰的事情。期间她亦在发文中坦白道出身体状况，透露因为抗癌药的副作用，导致关节和肌肉疼痛，甚至几日前更甩了一只牙，直言抗癌过程痛苦，会令人不禁想逃避，但她会努力对抗癌魔。而在昨日（9日）她再度发文，感谢关心她的粉丝，她写道：「感谢我身边所有人的支持，我才能保持清醒，挺过抗癌药物的副作用，我爱你们所有人。非常感谢你们所做的一切。我并不坚强，但我会尽力好好活下去。」

去年9月公开癌症复发噩耗

希良梨于1997年出道，翌年与反町隆史、松嶋菜菜子、小栗旬、洼冢洋介、藤木直人等合演《麻辣教师GTO》而爆红。然而却在2000年事业高峰期，被诊断患上子宫颈癌，并因而一度停工。及后不但战胜癌症，更于2008年与一名台湾男性结婚，翌年诞下囝囝，并于2014年复出娱乐圈，推出唱片。但她于去年9月公开癌症复发噩耗，更坦言已于2023年离婚。

