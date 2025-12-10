王郑浚仁化身「最强星级领队」 带香港「海豚粉」深入家乡槟城

《写意畅游王郑浚仁家乡：槟城》粉丝团早前已圆满举行，王郑浚仁（Rax）化身「最强星级领队」，亲自带领来自香港的一众海豚粉走进他的家乡，以最地道的方式深度体验槟城。身为土生土长的槟城人，Rax此行不仅是陪粉丝旅行，更像是肩负起「家乡文化推广大使」的使命，让粉丝以最贴近当地的视角认识马来西亚。

推荐老字号品尝正宗娘惹糕点

第二天旅程以槟城象征性的升旗山展开，团友们乘坐缆车将乔治市古迹区、连绵山脉与延伸至马六甲海峡的辽阔海景尽收眼底，现场不断响起惊叹声。随后Rax和团友们走访历史悠久的姓氏桥，百年木板水上聚落至今仍保留传统生活方式，成为团员争相记录的文化地标。海豚粉随后前往米芝连推荐的老字号品尝正宗娘惹糕点，再漫步乔治市街头，寻访多幅享誉国际的艺术壁画，体验艺术融入日常的独特魅力。

喜与「海豚粉」畅游成长地

第三天则迎来文化亮点峇迪蜡染手作体验，在工坊导师带领下，Rax和团员均完成了独一无二的作品。及后的行程来到槟城标志性的宗教建筑极乐寺、七层万佛塔、全球最高的八角亭观音阁。这一趟行程亦涵盖多项特色体验，每个景点都让粉丝更贴近马来西亚的文化脉络，收获难忘体验。Rax表示今次很开心可以和一大班海豚粉畅游他成长的地方，每一个景点都满戴他不同阶段的回忆，也令他想起曾经在某个特定位置流过的汗水和泪水。

此外，今次旅程同样是Rax首次在家乡献唱新歌《我就是舞台》，大会相当贴心，特意邀请了他的妈妈和契哥出席，让他们亲身欣赏Rax的现场演出，同时见证众多海豚粉的热情支持。