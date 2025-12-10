余安安晒自拍报平安 自爆左脚接受针灸治疗痛到标泪

余安安（Candice）日前在社交网出po，大呻遇上人生首次受伤事故使左脚骨裂，她上载左脚肿过「猪蹄」的照片，不过现已要接受中西合璧治疗。向来深得后辈爱戴的余安安，一出po获大批圈中人送上慰问，当中有张继聪、谢安琪、岑珈其、梁靖琪等纷纷留言。

Candice脚伤消肿不少

今日（10日）余安安再出po感谢大家对她的问候，更分享在医院外自拍相外，还有脚伤治疗过程的照片，相中可见她左脚插了针。她留言说：「呢2日收到好多问候、关心，令我感觉非常非常温暖同窝心！感恩有你们的关怀同爱，会继续努力咁中西合璧（虽然四支针一齐拮落一个位都真系痛到标眼泪兼大叫）一定好快好番。」不过根据余安安日前所po的「猪蹄」的照片，对照今日，她的脚伤消肿不少，希望她早日康复变回美腿啦！