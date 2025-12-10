朱智贤大呻请了极品工人姐姐 被反问：冇咩年代唔俾用电话

现年39岁的朱智贤（Ashley）曾因被爆「偷食」人夫黎振烨，导致事业大受影响，2023年底她离巢TVB，翌年又宣布与拍拖8年的谢东闵分手，感情至今一直未有着落。朱智贤离巢后积极经营社交网做KOL，更不时分享生活日常，今日（10日）她就在社交网大呻请了一位「极品」的工人姐姐。

入屋一周已问题多多

朱智贤在社交网透露请了一位新的工人姐姐，入屋一星期，但却问题多多，更一度被对方反问是甚么年代，不准用手提电话，她在IG限时动态嬲爆写道：「今日简直系开拓咗我三观，工人姐姐问我『而家咩年代呀？唔俾用电话』 我想问香港有边一个打工仔，喺开工嘅时候可以用电话？然之后再同老板讲以上呢番说话。」

唔带爱犬落街散步

相隔数小时候，朱智贤再于threads苦呻工人姐姐不带爱犬落街散步，而她透露与工人姐姐面见时已讲明要照顾爱犬，朱智贤表示：「工人姐姐嚟咗一个星期，同我讲佢好攰唔带只狗落街兼且态度差，你哋会点处理？」网民纷纷留言表示：「咁你叫佢反乡下」、「揾返佢间公司讲吓先」、「现在啲工人姐姐系博炒，等你炒有得赔」朱智贤则回复网民谓：「真系谂住叫佢返乡下」、「沟通中，真系好离谱！」、「Interview𠮶时讲到明照顾只狗系主要工作，佢仲同我讲自己好钟意狗」；及后，朱智贤在IG限时动态分享自己带爱犬落街散步的短片。