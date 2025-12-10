钟柔美幻想同爱犬拍拖投入角色 黎展峰用AI写歌「有阵胶味」 黎展峰唔敢高调过圣诞

钟柔美、安俊豪和黎展峰等今日（10日）出席广播剧《生成式恋爱》记者会，钟柔美饰演AI虚拟偶像，与安俊豪、黎展峰周旋于三角关系。安俊豪接受与AI谈恋爱，平时十分依赖AI的建议，亦不抗拒一个人周围去玩，问到可会自己不擅与人沟通，越来越宅？他笑说：「不会，AI沟通叻过我，而且我的性格很I，是最I男歌手。」

钟柔美挂住炎明熹

黎展峰、钟柔美就不能接受与AI谈恋爱，黎展峰笑称试过用AI写歌，出来的效果「有阵胶味」，感觉不到温暖。钟柔美表示，科技日新月异，可以帮手做功课、写歌，而恋爱需要亲身经历，亲自去试，要发自内心；问她可会用AI帮手做功课？她笑言尽量不会，指若用AI做功课，反而事前要写一份详细报告才不致出错。

钟柔美形容是次角色要谈恋爱，但自己没有经验，要幻想去投入，希望做到甜美的恋爱感。问她的幻想对象是谁？她笑说：「幻想同我只狗！我平时会同牠倾计，我未有恋爱经验，都只能靠幻想。（录音时会望住安俊豪、黎展峰，投入到吗？）我只看稿，我说话、演绎都唔叻，所以要睇实份稿。」

钟柔美于28日与姚绰菲、詹天文到佛山举行演唱会，她指姚绰菲好快返香港，到时一起排练；另外，本月21日是钟柔美19岁生日，她透露歌迷会本想办活动，惟因大埔火灾而延至明年举行，她说︰「正日生日未知点过，因为第二日要彩排，如果有时间都想约Gigi（炎明熹）一班《声梦》朋友食饭。」至于安俊豪、黎展峰都表示，今年圣诞节会低调地过，黎展峰透露有些工作需要延期，他明白市民需要时间恢复心情。