失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 借工作屡传露体照兼食「免费餐」

47岁落选港姐林雅诗（Grace）入行多年，无论情路抑或事业发展并不顺畅，出道不久曾拍过不少艳情片兼主持成人节目，其后嫁拍拖3年的钢闸商人温文英并育有一子温兆杰，惜因老公遭揭发出轨而结束10年婚姻，多年来以单亲妈妈身份照独儿子，早年一度传挞着经理人马天乐，无奈男方于2020年被揭「偷食」助手兼做老窦。

林雅诗揾工竟然收到露体狂的相

情路坎坷的林雅诗在2022年决定移居英国与儿子及家人团聚，她曾说︰「从前太复杂，做回普通人简单过生活。」可惜新生活未如想像中顺利，寄出逾30封求职信，连洗碗工都冇回音，搞到林雅诗多次公开放负，最后索性回流返港。今日林雅诗又爆SEED开PO，揾工期间竟然收到露体狂的相。

相关阅读：46岁失婚港姐晒解钮床照：喜欢我就来 移英揾唔到食回流寻出路 曾被性骚扰、疑遭家暴

林雅诗近年不时在社交平台放负

林雅诗近年不时在社交平台放负，试过揾工不成而自我人格极低，反而收到大量性骚扰信息，她曾透露不时收到不雅照：「我收到很多粉丝留言私讯给我，我明白你们的窝心，但真的不喜欢收到一些，令我吓惊的照片，过分裸露照片令我很不安，希望自己可以尊重自己多点也给我一些尊重！」

林雅诗揾工遇变态狂

昨日林雅诗又再爆SEED留言：「而家环境已经唔系咁好，想揾个job又要俾人压价，又要可能冇钱收，有啲人扮有工作揾你联络你，谂住有个希望揾多一蚊得一蚊啦，点知原来系想揾你倾吓偈唔知博乜？博乜大家心知肚明啦，仲要谂住免费！X街嚟㗎！跟住就send埋啲露体狂嘅相咁即系点呀？当然我有block咗佢啦，但系佢又用另外一个Account再开返呀嘛！唔好再虾我个女人仔啦！我都揾份正职马死落地行！发泄完毕！谢谢！」

相关阅读：47岁林雅诗曝光童年照如妈妈浓缩版 曾拍艳情片举家移英呻洗碗都唔请