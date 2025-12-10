36岁性感女神年花六位数供弟弟读书 见证大学毕业感动到喊 北上狂吸金年赚数百万

现年36岁的何佩瑜（Jeana），早年以模特儿身份出道并加入𡃁模战场，亦是影后张栢芝弟弟张柏文的旧爱，2011年在电影《喜爱夜蒲》的大胆性感演出，俘虏大批男粉丝，成为不少男士心目中的性感女神。近年何佩瑜亦成功转型，并转战内地市场参与剧集和电影演出，除了登上女一之位外，亦在短短大半年已赚数百万元，收入创高峰。年花数十万供弟弟读书的何佩瑜，专程飞赴澳洲见证弟弟大学毕业，令她感动到喊！

何佩瑜亲证弟弟大学毕业

日前何佩瑜在其社交平台分享参与弟弟Brian的毕业礼影片，她发文写道：「亲爱的细佬，今日看到你从校长手上接过毕业证书，真的忍唔住流泪了...过系喜悦的眼泪。而在我的脑海入面不停flashback你孩子时的点滴～～一眨眼～～恭喜你顺利毕业，迈向人生的新一页，感谢你的师友们，亦非常感恩你找到了自己的信仰，尽情体验和享受你的人生旅程吧，家人永远都是你的后盾～so proud of you～With love」片中所见，何佩瑜身处西澳大学（The University of Western Australia），而她的弟弟就身穿毕业袍，两姊弟手拖手，何佩瑜就全程启容满面，可见感情不错。

孝顺女何佩瑜努力赚钱养家

一向爱锡家人的何佩瑜，入行后就努力赚钱养家，当赚了第一桶金之后，即豪掷十万送礼物给父母，又不时带弟弟周围去，她亦因担心细佬学坏及感到香港的教育制度不太适合，即使自己有多辛苦，亦坚持每年花费数十万港元送弟弟到澳洲读书。如今他的弟弟今年亦大学毕业，何佩瑜任务完成，难怪喜极而泣！

