新闻女王2｜麦长青讲经大谈「体制生存术」冧掂高海宁 闪现3分钟俘虏网民

出名连客串演员都要认真谂过度过的《新闻女王》系列，昨晚（9日）一集再度送上超惊喜客串，找来麦长青饰演「睿智维修人员」，与许诗晴（高海宁 饰）大谈「体制生存术」，成为诗晴的职场贵人。

监制钟澍佳：一眼即锁定

在短短三分钟的出场时间中，麦包除了句句「金科玉律」：「体制里面系减分制，你做得几叻都好，唔会加你分，但一做错嘢、行错一步、讲错一句说话就减分」，并以「智慧长者」Tone劝说诗晴：「唔使咁搏嘅女，总之做好自己本份，唔好出错，够命长就有得升！」麦包的「体制生存术」，句句有Point之余，配以麦包精湛演技、举手投足及眼神均充满智者神髓，令网民相当入肉，大赞《新闻女王》系列再度抛出了写实职场生存哲学：「有道理，体制内都是不求有功，但求无过」、「这个剧的编剧，除了在私企上过班，还在体制上过班好懂啊」。至于几句就被成功点醒的精灵诗晴，亦赢尽网民好评：「诗晴感觉比较收放自如，能够抓住机会」、「许诗晴还是懂人情世故的」。

对于不少网民好奇佳导为甚么找来麦包客串这场三分钟场口，监制钟澍佳接受官方访问时笑言：「要揾边位演员嚟演呢个角色，我谂咗好耐，直到有一日我喺电视机见到麦包嘅演出，我就即刻打电话揾佢演。」