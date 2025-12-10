陈松伶减磅成功离不开「魔鬼老公」 新歌《松伶》盼寄语听众找回生命力量

已有一段时间没推出新歌的陈松伶（松松），今早到电台接受访问，分享首日派台的最新歌曲《松伶》。松松透露新歌的内容是以她的历练为主题，形容是呕心沥血之作。歌曲由张与辰作曲、陈少琪填词。她笑说：「我跟少琪说了一些他不知的故事，他写歌词后自己都眼湿湿，因为写的除了是我的故事，很多人听到都能代入。每个人的人生都会有跌宕，但其实有好多只手撑住你，放弃只是自己抉择，这首歌提醒大家要找回生命的力量。」

录音录了三天

主持人问松松人生的最低潮，她笑言不能公开，要「饮了酒私下讲」才可以。被问到录音时有没有情绪上涌？松松哈哈大笑说：「我都是一个经验丰富的老演员，知道录音室每小时都计钱，为了自己不要出事，都有努力控制住，但一个理性的我就走入录音室，都录了三天。」

明年会演出音乐剧

松松最近返港录音，会留三、四个月，但她跟老公都有默契，两星期要见一次，平时亦保持视像通话。提到状态越来越Fit，她笑言因为有位「魔鬼老公」，每天都会叫她去健身房和督促她健康饮食。她由两年前的70公斤，减至现在的56公斤。另外，访问中松松被问到会否再拍剧？她透露明年会演出音乐剧，觉得于舞台上呈现会少很多瑕疵。舞台上她可以演廿六岁至六十岁都可以，但在镜头前就未必做到。