内幕｜郭富城与吴镇宇动真火搏命 罕以基金洗钱内幕创作 连续3天票房冠军

影视圈
更新时间：16:45 2025-12-10 HKT
发布时间：16:45 2025-12-10 HKT

由英皇电影出品，金像导演麦兆辉编导及五大影帝郭富城、任达华、吴镇宇、方中信与姜大卫主演的犯罪电影《内幕》，自12月6日上映以来，票房表现出色，成为「华语片单日票房冠军」及「连续3天华语片冠军」。

郭富城跆拳VS张文杰MMA

本片罕见以慈善基金洗钱内幕为题材，洗黑钱、买凶杀人、贩卖毒品等罪行层层浮现，慈善外衣下隐藏的内幕令人不寒而栗。郭富城饰演的智勇大律师马迎风凌空飞腿，而吴镇宇则以能言善辩诠释心思干探，两大影帝相隔25年再度合作，联手拆解谜团，更有火爆枪战动作场面，获影迷力赞「年度最佳对手戏」。而电影公司今日释出观众热议的动作场面，城城亲身上阵离地翻腾，他被张文杰勒颈，又与镇宇卖力搏斗。镜头一转，城城与被吊起的陈国邦同场出现，几位好戏之人瞓身演出。

对于开画票房成绩理想，导演麦兆辉表示：「《内幕》筹备三年，探讨慈善背后的议题，希望大家喜欢，更能找到负责任的慈善机构捐款。」监制田启文亦分享：「希望观众看见演员的努力，好像城城特意增重，模拟真实律师，希望呈现更立体的形象；而镇宇则入型入格，轻松驾驭，尽见影帝之间的默契。」

相关文章︰内幕｜周励淇唏嘘女性电影难发围 汤怡揾定后路 李靖筠叹机会少｜专访

