叱咤2025 | 「最喜爱的歌曲」15强最新走势 MIRROR 占7席位 汤令山凭大热歌入围

《2025叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》将于2026年1月1日假亚博Arena举行。其中，「我最喜爱的歌曲」首轮投票已于12月8日中午12时启动，乐迷以一人一票从903全年新上榜歌中选出10强，投票至12月10日中午12时截止，商台今日公布15强最新走势。

大热Gareth.T 顺利入围

叱咤乐坛「我最喜爱的歌曲」15强走势，分别是《By my side》Tyson Yoshi+张敬轩、《Lemonade》卢瀚霆、《On a SunnyDay》姜涛、《下世爱你》洪嘉豪、《手印》MIRROR、《心死了几百次》江𤒹生、《今继》柳应廷、《四月物语》林家谦 、《用背脊唱情歌》Gareth.T汤令山、《我看见今晚的月色很美，你呢？》晚安莉莉、《求救的勇气》陈蕾、《纯银子弹》吕爵安、《给千亿颗星选中的二人》陈卓贤、《说谎者》MC张天赋及《暴走女团》COLLAR。虽然MIRROR 今年不会现身叱咤颁奖礼，但见15强当中MIRROR 却占7席位，而被视为大热其中之一的Gareth.T 亦顺利入围。