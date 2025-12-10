Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jeffrey 公开绝密肥腩露点照 晒操肌成果 ：拼命一次

影视圈
更新时间：14:25 2025-12-10 HKT
发布时间：14:25 2025-12-10 HKT

由魏浚笙（Jeffrey）首次担正做男主角的电影《杀手#4》现已上映，最近他为电影积极宣传，而为了饰演杀手这个角色，Jeffrey节食并疯狂操，成功甩掉8公斤体重，同时花费半年时间苦练武术。昨日（9日），他为宣传电影，竟出卖自己公开当年凸腩的肥仔黑图。

惊现两节腩肉兼露点

Jeffrey在社交网分享自己时肥时瘦的片段，片中见昔日的Jeffrey赤裸上身，身形肥胖，惊现两节腩肉兼露点；后来他，积极操肌举重，控制饮食，多管齐下，练得一副爆肌身形，相当吸睛，他留言表示「假如为了值得的事拼命一次？」又谓︰「人生可以经历几多次又肥又瘦又肥又瘦，为咗4号值得将最好嘅嘢送俾佢同观众。」网民纷纷留言表示：「流晒口水」、「有颜值有身形」，更有人表示：「你拍自己肚腩我吓倒」，Jeffrey则回复表示：「真实纪录一下。」

