带阿姐看世界丨海量「花式放闪照」全曝光 罗家英甘为汪明荃「瞓地」一句自动献「薪」豪气宠妻

TVB台庆综艺节目《带阿姐看世界》昨晚（9日）播出第二站摩洛哥最后一集，在行程最后的互送礼物环节，汪明荃与制作组为阮浩棕圆梦，利用AI为阮浩棕制作了一条与嫲嫲梁舜燕畅游摩洛哥的旅行短片，片中还出现了梁舜燕的声音：「好开心，I Love You！」结果阮浩棕看完影片后哭成泪人，场面相当感人！

罗家英汪明荃「花式放闪」放题连环曝光

不经不觉节目亦来到尾声，今晚（10日）播出的一集正式展开第三站不丹行程，此行的旅伴是老公罗家英。因坐拥靓景而拥有「最后的香格里拉」美誉的不丹，除出名以佛教为核心，亦是出名重视国民幸福总值的国家。这次罗家英带太太汪明荃走入不丹、除了一偿多年与汪明荃补拍结婚照的心愿外，还在节目中公然与汪明荃耍足全程花枪，「花式放闪」放题兼海量「连体背影CP照」曝光。

罗家英公然中与汪明荃全程耍花枪

《带阿姐看世界》的结局将于周六（12月13日）晚播出，汪明荃罗家英不丹甜蜜之旅压轴登场，在今晚播出的一集，罗家英公然中与汪明荃全程耍花枪，单是简单的买手信行程，已尽展二人默契！事缘汪明荃看中了一只极富不丹民族色彩、但价钱不算便宜的水杯问罗家英意见，罗家英「谂都唔谂」即叫汪明荃买回家，虽然汪明荃坚持自己畀钱，但罗家英却豪气谓：「我畀咗你，袋住喺你度架」、「我点解将啲钱畀你袋住呢？都知你今日买嘢架喇，叫自动献『薪』。你钟意边只攞边只啦！」说毕更向著镜头自豪问道：「我系咪一个好合格嘅老公呢？」汪明荃见状即搞笑窒住老公：「有镜头喺度佢讲啫。」事后更独自向制作组爆料指罗家英其实意见多多：「有时我拣嘅嘢唔系佢拣架嘛，佢就会觉得唔值，多多声气就唔系咁好喇。」

罗家英会做「专属摄影师」为阿姐拍最靓画面

其实除了镜头前耍足花枪、恩爱到晕，汪明荃与罗家英镜头背后亦是真‧恩爱！制作组留意到，二人无论上飞机、落飞机、出门口、上山下海、游山玩水，都一定会拖到实一实。就算坐低倾偈、罗家英仍然捉实汪明荃手仔，而且上车落车又会搞笑地向「太后请安」，恩爱度好比热恋情侣。罗家英还会做「专属摄影师」，为了帮太太拍出最靓画面，不惜坐在地上寻找最佳角度，专注神情尽显用心，充分展现了对阿姐的体贴与爱护，汪明荃亦不时替罗家英哥拍下一些珍贵瞬间，窝心的互动令人动容。今晚除了有主打耍花枪环节，观众亦会看到很多不丹庄严又美丽的藏传佛教传统建筑；值得留意的是，汪明荃罗家英落机当日，正值不丹第四任国王生日，二人除能亲身感受当地的盛典气氛，还买了三张在节庆才出售的彩票，中奖者可获1KG黄金。

