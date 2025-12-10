TVB上位小花与MIRROR成员有神秘关系？晒床上睡袍合照引热讨：这个组合太梦幻

TVB上位小花陈若思（Amber、前名：陈煦凝），2020年参选港姐前已在电竞界及动漫圈薄有名气，不时在社交网分享喷血泳照。陈若思最终十强止步，之后与TVB签约，近年加入剧集演出，先后在《新闻女王》与及《刑侦12》，演出受到赞赏。

姊妹团大合照有Jeremy李骏杰

日前陈若思在IG上晒出为好友结婚做姊妹团的相片，相中看到陈若思身穿香槟色缎面平口礼服，她更分享出自己意外接花球的小故事：「记录我第一次做姊妹，是接收满满幸福与感动的一天，但结婚真的挺累，所以本人还是继续单身，那天特意叫新娘子不要抛花球给我，最后还是掉到我眼前，勉为其难接下了。」不过在姊妹团大合照中，竟然有MIRROR成员Jeremy李骏杰的身影！

相中可见，Jeremy身穿与姊妹团同色系的香槟色缎面西装，并将漂染了金色的头发扎起，完美融入姊妹团中，Jeremy与新娘和姊妹团的关系很好，在朝早接新娘前的影片中，Jeremy与4位姊妹团及新娘子一同穿上睡袍，齐齐在床上合影，画面十分欢乐。相片曝光后，有不少人好奇Jeremy为何出现，还有陈若思与Jeremy是如何认识外：「Jeremy都有份？」、「估唔到啫喱米竟然都有份仲要系姊妹团？」、「靓女s and 靓仔仔Jeremy。」、「居然有米米？」、「几个都系中学同学？」而翻查资料，Jeremy和陈若思中学时期同读明爱元朗陈震夏中学，而且年纪相约，估计应该是中学同学结婚而做姊妹团。

陈若思2020年以「陈煦凝」的名字参选港姐，当时报称为一名理财策划顾问，经常在社交网晒名表，面试时也戴价值炒价炒到六位数字的手表。陈若思曾活跃于动漫圈多年，扮演过动漫角色外，亦在动漫节担任过Showgirl。陈若思曾经被传与富三代兼电竞公司老板钟培生拍拖，同时被指她平日满身名牌，生日收几十万的劳力士手表，遭质疑忽然富贵，她则澄清只曾在对方公司工作。陈若思加入TVB后有很大转变，主持儿童节目《Hands Up》，其后加入J2台（现TVB Plus）成为23位J2ers之一，与何泳芍、胡美贻及廖慧仪合作拍摄真人秀节目《港女野人》，陈若思都有参演剧集，其中在《新闻女王》演援交少女「徐晓欣」获注意。

