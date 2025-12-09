Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张继聪《金童》票房冲破700万 谢票分享唔觉得自己「黑仔」：得到大家支持好幸运

影视圈
更新时间：22:45 2025-12-09 HKT
发布时间：22:45 2025-12-09 HKT

张继聪自资6位数才顺利上映的电影《金童》票房冲破700万，不过因遇上大埔火灾意外事件，宣传活动亦随之煞停，而正与周秀娜合作的ViuTV剧集《小业主战线》，因取景火灾意外的宏福苑，拍摄进度亦受影响，双重打击下被网民封「黑仔王」，最新一期《东周刊》更直击到他愁爆开工。

人最大力量是选择

阿聪早前分享火灾意外前的谢票画面作宣传，开到口仍想有谢票场答谢观众，由于电影口碑亦不错，给予他信心继续为《金童》争取好票房，阿聪今晚如愿再度为电影谢票，并开腔指感觉得到大家支持好幸运。戴上口罩的阿聪以旅程形容这一段时间，认为自己没有感觉任何不好的事，「分享少少睇法，我觉得人生有好多事是没有意义，但人生最好是没有意义，因为是由自己赋予意义，人最大力量是选择，你可以选择怎去睇一件事。」阿聪表示会以正面心态去看，并不觉得自己黑仔王，「收到很多朋友关心我，他们比我更肉紧，电影上映时遇上这种事好似不太幸运，但人生有朋友在你不好时，会戥你唔抵和想你好，对我而言好珍贵，这种市道，闲日大家会入场睇电影，我很感谢！所以大家不用为我担心，完全不觉得自己黑仔，觉得很幸运添！」获得全场掌声支持。此外，有人专程由广州来港撑阿聪，也有睇超过三次及首次入场的观众捧场。
 


 

